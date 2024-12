Policjant uratował życie trzymiesięcznemu dziecku Powrót Drukuj „Ona się dusi”- takie słowa usłyszał mrągowski policjant, gdy podczas przerwy w służbie jadł obiad w jednym z lokali na terenie Olsztyna. Bez chwili wahania zareagował i udzielił pomocy kilkumiesięcznemu dziecku, które się zadławiło. Dzięki jego opanowaniu i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdecydowanemu działaniu dziecko odzyskało oddech i ostatecznie przytomne trafiło pod opiekę lekarzy.

Czasami powiedzenie „być we właściwym miejscu o właściwym czasie” nabiera wyjątkowego znaczenia. Tak było w przypadku mrągowskiego policjanta, który pod koniec listopada brał udział w szkoleniu organizowanym na terenie Olsztyna. W piątek (22.11.2024) podczas przerwy w zajęciach udał się do jednego z olsztyńskich lokali, żeby zjeść obiad. Los widocznie tak chciał, aby wybrał akurat ten lokal, bo chwilę po otrzymaniu swojego posiłku usłyszał słowa przerażonej kobiety: „ona się dusi”. Funkcjonariusz odwrócił się i zauważył w głębi lokalu mężczyznę oraz kobietę, która trzymała na rękach kilkumiesięczne niemowlę. Dziecko traciło oddech. Policjant bez chwili zawahania podbiegł do tych ludzi i przejął od nich dławiące się niemowlę. Dowiedział się, że dziecko najprawdopodobniej zadławiło się pokarmem. Polecił pracownikom lokalu, aby wezwali pogotowie, a on przystąpił do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Dziecko nie mogło wydać z siebie żadnego dźwięku, w pewnym momencie straciło przytomność, przestało oddychać i zaczęło się robić sine.

Funkcjonariusz ułożył dziecko głową w dół na swoim przedramieniu, chwytając kciukiem i palcem za żuchwę, uderzając je jednocześnie w okolice międzyłopatkową. Policjant nie poddawał się i cały czas walczył o życie dziecka. Sprawdzał też czy istnieje możliwość usunięcia fragmentu pożywienia, którym mogło się zadławić.

Niemowlę odzyskało przytomność i zaczęło ponownie oddychać, jednak oddech był na tyle niepokojący, że policjant kontynuował udzielanie pomocy. Gdy dziecko zaczęło płakać, stopniowo odzyskując prawidłowy oddech, ułożył je na swoim ramieniu.

Trzymiesięczne niemowlę wraz z opiekunami zostało przewiezione przez wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego do szpitala.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wyjaśniają, czy w tej sytuacji nie doszło do jakichś zaniedbań ze strony rodziców, skutkujących narażeniem zdrowia i życia dziecka.

Mrągowski kryminalny służbę w Policji pełni od 7 lat. Do tej pory wielokrotnie udowadniał, że odruch niesienia pomocy innym oraz czujne oko są jego domeną, zarówno w służbie jak i poza nią. Wielokrotnie w czasie wolnym ujmował złodziei sklepowych oraz osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości, jednak jak sam stwierdził, nie ma większej satysfakcji od uratowania życia, szczególnie tak maleńkiego człowieka.

"Na nagraniu z monitoringu z lokalu gastronomicznego widać policjanta, który udziela pomocy nieoddychającemu dziecku."

(pk/tm)