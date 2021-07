Policjantka w czasie wolnym od służby uratowała duszące się dziecko Powrót Generuj PDF Drukuj Iławska policjantka w czasie wolnym od służby uratował życie dziecku, które zakrztusiło się ciastkiem. Policjantka skutecznie udzieliła pierwszej pomocy chłopcu, a gdy zagrożenie minęło, przekazała malucha matce.

Czasami chwila nieuwagi, nawet podczas banalnego zajęcia, może spowodować, że spokojne popołudnie zupełnie zmieni swój przebieg. Do takiego zdarzenia doszło jakiś czas temu (23.06.2021) w Iławie. W lokalnym markecie po południu matka z dzieckiem wybrała się na zakupy. Dziecko siedziało w wózku, który stał obok mamy wybierającej produkty. W pewnej chwili chłopiec połknął kawałek ciastka i zaczął się dusić. W sklepie było w tym czasie głośno. Mama dziecka próbowała mu pomóc, jednak nie przynosiło to skutku. Dramatyczną sytuację zauważyła i na nią zareagowała sierż. szt. Karolina Jachowska, która w czasie wolnym też robiła zakupy w tym miejscu. Policjantka bez chwili wahania wzięła chłopca na ręce i przystąpiła do udzielania mu pierwszej pomocy.

Na poniższym filmie, pochodzącym z monitoringu sklepowego, zarejestrowany został moment, w którym policjantka podchodzi do matki z dzieckiem, bierze dziecko w swoje ręce i udziela mu pomocy. Gdy dziecko odzyskuje normalny oddech, oddaje je matce.

Film Zapis z monitoringu sklepowego Opis filmu: Zapis z monitoringu sklepowego. Policjantka podchodzi do kobiety z dzieckiem, bierze dziecko na ręce i udziela mu pomocy.

Policjantka z buzi chłopca wydobyła części ciastka po czym pochyliła dziecko głową ku dołowi i klepiąc po plecach próbował odblokować mu drogi oddechowe. Nie było czasu do stracenia, ponieważ takie zadławienie może szybko skończyć się tragedią. Gdy po chwili dziecko zaczęło normalnie oddychać, policjantka przekazała je mamie. Dzięki udzieleniu skutecznej pomocy wszystko dobrze się skończyło. Dla pewności na miejsce przez obsługę sklepu wezwany został również zespół karetki pogotowia. Medycy zbadali chłopca i jak się okazało wszystko było w porządku. Chłopiec cały i zdrowy wrócił w objęcia mamy.

Iławska policjantka sierż. szt. Karolina Jachowska pracę w Policji rozpoczęła w 2003 w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku jako pracownik cywilny. Następnie po 10 latach już jako funkcjonariusz, prowadziła postępowania w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym KPP w Olecku. A w 2015 roku przeniosła się do Komendy Powiatowej Policji w Iławie, gdzie przez prawie trzy lata pracowała w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Od 2018 pracuje w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Iławie w Zespole ds. Wykroczeń i Profilaktyki Społecznej. Sierż. szt. Karolina Jachowska była nagradzana za swoją służbę przez Komendanta Powiatowego Policji w Iławie. Dodatkowo wielokrotnie reprezentowała iławską komendę policji podczas zmagań w piłce siatkowej czy na zawodach smoczych łodzi.

(jk/tm)