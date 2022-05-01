Szybka reakcja policjantów i skuteczna pomoc uratowała życie Powrót Drukuj Interwencja związana z ratowaniem ludzkiego życia to zawsze niewyobrażalny stres i wysoki poziom adrenaliny. O skuteczności podjętych działań decydują posiadane umiejętności, opanowanie i szybkość działania pod dużą presją. Właśnie dzięki takiej błyskawicznej i profesjonalnej interwencji funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie uratowane zostało życie mężczyzny, który znalazł się w głębokim kryzysie emocjonalnym i podjął decyzję, od której miało nie być odwrotu. Policjanci skutecznie przywrócili mu czynności życiowe i przekazali pod opiekę lekarzy.

W sobotę (13.06.2026r) oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Działdowie otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, którego życie i zdrowie były poważnie zagrożone. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy patrol Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego. Gdy policjanci dotarli na wskazane miejsce sytuacja była krytyczna. Mężczyzna nie dawał znaków życia i doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Sierż. Michał Juszczyk i sierż. Marcin Olewnik bez wahania przystąpili do działania. Podjęli natychmiastową resuscytację, prowadząc masaż serca i kontrolując czynności życiowe mężczyzny. Walka o życie mężczyzny trwała kilka minut. Policjanci prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, która przyniosła skutek i mężczyźnie przywrócono czynności życiowe. Na miejsce przyjechali medycy, którzy przejęli mężczyznę i przetransportowali go do SP ZOZ w Działdowie, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.

Ta interwencja po raz kolejny udowadnia, że codzienna służba policjantów to przede wszystkim gotowość do ratowania ludzkiego życia w sytuacjach, gdzie liczy się każda sekunda.

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(kr/kk)