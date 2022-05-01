Kolejne wzmocnienie Policji na Warmii i Mazurach Powrót Drukuj Po raz trzeci w tym roku w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantek i policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego. To efekt drugiej z sześciu zaplanowanych w 2026 roku rekrutacji do służby. Grono 59 osób, które założyły policyjne mundury, w obecności swoich bliskich, nowych przełożonych oraz zaproszonych gości ślubowało „wiernie służyć Narodowi”. Uroczystości towarzyszyło także wręczenie medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

We wtorek (14.04.2026) w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie po raz trzeci w tym roku w uroczystej atmosferze spotkali się ci, którzy zaledwie kilka dni wcześniej po raz pierwszy założyli na siebie policyjne mundury, ich bliscy, ich nowi przełożeni oraz zaproszeni goście, by wspólnie przeżyć jeden z najważniejszych dni w policyjnej karierze.

Wtorkowe ślubowanie było efektem końcowym drugiego w 2026 roku z sześciu zaplanowanych postępowań rekrutacyjnych do służby. Nabór trwa cały czas, a kolejne przyjęcia planowane są w lipcu, wrześniu, listopadzie i grudniu.

Świadkami tego wydarzenia byli również zaproszeni uczniowie i pedagodzy ze szkoły z oddziałem o profilu mundurowym - III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Konstytucji 3go Maja w Iławie.

Ślubowanie na sztandar to ten moment, w którym głośno i wyraźnie osoby podejmujące wyzwanie służby w Policji, deklarują służyć na rzecz bezpieczeństwa innych, poświęcając na to nie tylko swój czas, ale czasami również zdrowie i życie. Tego dnia słowa roty ślubowania wypowiedziało 59 osób. Dołączyli oni do grona 3 575 policjantek i policjantów, którzy aktualnie pełnią służbę w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji. Na zainteresowanych służbą w policyjnym mundurze w wojewódzkie warmińsko-mazurskim czeka jeszcze 135 wolnych miejsc. Aktualny wakat wynosi 3,5 % stanu zatrudnienia. Od początku 2026 roku do komórek doboru wpłynęło 391 podań o przyjęcie do służby w garnizonie warmińsko-mazurskim. Przyjętych do tej pory zostało 116 osób.

Nowo przyjęte policjantki i policjanci po ślubowaniu rozpoczną okres półrocznego szkolenia podstawowego w jednej ze szkół Policji, zakończony egzaminem. Po zdanym pozytywnie egzaminie czeka ich czas służb adaptacyjnych, po których wrócą do swoich jednostek.

Najwięcej osób z grona ślubujących zasili szeregi Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Ponadto wzmocnione osobowo zostaną komendy w Braniewie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Mrągowie, Piszu i Szczytnie.

Uroczyste wtorkowe spotkanie było również okazją do wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym policjantom oraz awansów na wyższe stopnie służbowe tym, którzy pozytywnie ukończyli kursy podoficerskie i aspiranckie.

Medalami przyznawanymi przez Prezydenta RP za długoletnią służbę odznaczeni zostali dwaj policjanci. Brązową odznakę MSWiA Zasłużony Policjant nadano pięciu funkcjonariuszom. Awanse w korpusie aspirantów otrzymało 38 funkcjonariuszy, a w korpusie podoficerów 5.

W sposób szczególny nagrodzeni wyróżnieniami Komendanta Głównego Policji zostali policjanci, którzy mieli bezpośredni wpływ na zatrzymanie 10 członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy za pomocą sfałszowanych dokumentów i prowadząc pozorną działalność gospodarczą, umożliwiali obcokrajowcom legalizację pobytu oraz podjęcie pracy na terytorium Polski. Dzięki swojej determinacji i intensywnej pracy w wymagających warunkach, przeprowadzili działania o wielkiej skali, obejmujące swym zakresem kontrolę blisko 200 cudzoziemców, współpracę 180 policjantów z różnych jednostek i 64 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W swoim wystąpieniu insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował ślubującym policjantom za podjęcie wyzwania służby, pogratulował wyróżnionym i awansowanym oraz podziękował rodzinom wszystkich policjantów, za wsparcie, jakiego udzielają im na co dzień i prosząc, by nie zabrakło go w trudnych chwilach, które często są związane z codziennością w służbie.

(tm)