Niskie temperatury to śmiertelne zagrożenie. Nie bądź obojętny! Reaguj! Powrót Drukuj Temperatura na zewnątrz gwałtownie spadła. Nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni wobec osób narażonych na wychłodzenie. Mowa przede wszystkim o osobach bezdomnych, schorowanych, starszych oraz tych znajdujących się pod wpływem alkoholu i przebywających na zewnątrz. Pamiętajmy, że czasami jeden nasz telefon może uratować życie ludzkie.

Braniewo

We wtorek (06.01.2026) późnym popołudniem policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego patrolując ulice Braniewa, zauważyli mężczyznę, który szedł po złej stronie jezdni, ale przede wszystkim ich niepokój wzbudził ubiór mężczyzny – był on nieadekwatnie ubrany do pogody. Przy -9 stopniach jego życie było realnie zagrożone i taka sytuacja mogła skończyć się tragicznie. 34-letni mężczyzna był zdezorientowany i miał trudności z podaniem swoich danych osobowych. Oznajmił policjantom, że był w mieście odwiedzić swoją znajomą, a teraz musi wrócić do swojego miejsca zamieszkania oddalonego ponad 30 km od Braniewa i chce pokonać tę odległość pieszo. Policjanci natychmiast udzielili mu pomocy, ustalili jego tożsamość. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz dużą odległość do miejsca zamieszkania, mężczyzna został przekazany do noclegowni, gdzie spędził noc i otrzymał niezbędne wsparcie. Kolejnego dnia miał powrócić autobusem do domu.

Pamiętaj! Widzisz potrzebującego pomocy – zareaguj! Czasami jeden telefon na 112 może uratować komuś życie. Starajmy się okazać życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodź obok takich osób obojętnie.

Elbląg

Do pierwszego zdarzenia doszło w miniony wtorek (06.01.2026) po godzinie 22:00. Oficer dyżurny elbląskiej jednostki Policji odebrał dramatyczne zgłoszenie od 51-letniego mężczyzny, który wraz ze swoim 68-letnim kolegą przebywał w miejscowości Dłużyna pod Elblągiem. Mężczyźni pomieszkiwali w przyczepie kempingowej, bez opału, w skrajnie niskiej temperaturze. Zgłaszający obawiał się, że mogą zamarznąć.

Policjanci natychmiast udali się na miejsce. Widząc realne zagrożenie dla życia obu mężczyzn, przewieźli ich do Domu dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta przy ul. Nowodworskiej 49 w Elblągu, gdzie otrzymali niezbędną pomoc i schronienie.

Do podobnej sytuacji doszło również wczoraj przy ul. Nowodworskiej w Elblągu. Policjanci z Wydziału Prewencji podczas patrolu zauważyli 70-letniego, niepełnosprawnego mężczyznę poruszającego się na wózku inwalidzkim. Mężczyzna, dotknięty kryzysem bezdomności, z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i niską temperaturę nie był w stanie samodzielnie dotrzeć do Domu dla Bezdomnych. Funkcjonariusze udzielili mu pomocy, prowadząc przez blisko kilometr wózek inwalidzki do placówki przy ul. Nowodworskiej. Na miejscu zapewniono mu opiekę, a dodatkowo policjanci wyposażyli wózek w elementy odblaskowe, poprawiające widoczność i bezpieczeństwo.

Iława



W poniedziałek (05.01.2026) kilka minut po godzinie 16:00 policjanci zauważyli mężczyznę, który leżał w śniegu. 34-latek znajdował się pod znacznym działaniem alkoholu. Mieszkaniec gminy Susz oświadczył, że jest mu bardzo zimno i trudno mu się oddycha. Na miejscu został zbadany przez ratowników medycznych, ale odmówił przewiezienia do szpitala. Z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę, policjanci doprowadzili go do jednostki policji do wytrzeźwienia, gdzie w cieple spędził noc.



O kolejnej osobie potrzebującej pomocy funkcjonariusze zostali poinformowani przez zaniepokojoną kobietę. Twierdziła, że jedną z iławskich ulic, pasem ruchu idzie starszy mężczyzna z balkonikiem. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie. Policjanci pomogli schorowanemu 80-latkowi w bezpiecznym dotarciu do miejsca zmieszania.



Tymczasem po godzinie 18:00 policjanci zostali poinformowani o mężczyźnie, który jest zagubiony i przemarznięty. Na miejscu 25-latek przekazał funkcjonariuszom, że źle dobrał ubiór do warunków panujących na dworze i jest mu bardzo zimno. W trosce o życie i zdrowie mężczyzny policjanci przetransportowali go do domu.



Natomiast po godzinie 19:00 funkcjonariusze interweniowali wobec mieszkańca Warszawy. Zgłaszający twierdził, że za przystankiem leży młody mężczyzn, jest lekko ubrany, a na dworze było już – 10 stopni. Dodał, że przed chwilą przewrócił się w zaspę śnieżną. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Okazało się, że 25-latek był pod znacznym działaniem alkoholu i miał problem z poruszaniem się. Ze względu na niską temperaturę oraz niekorzystne warunki atmosferyczne mężczyzna został osadzony w policyjnej celi, gdzie w cieple spędził noc.





Policjanci i pracownicy socjalni monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby pozostające w kryzysie bezdomności. Funkcjonariusze sprawdzają też każdy sygnał, jaki dostają od mieszkańców o osobach, którym grozi wychłodzenie.



Mimo stale prowadzonych kontroli miejsc zagrożonych, funkcjonariusze nie są w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących. Dlatego tak ważna jest pomoc i przekazywanie informacji przez mieszkańców.



Zwracamy się z apelem do wszystkich — jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce, nie pozostawiajmy go bez pomocy. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić wychłodzenie. Zadzwońmy pod numer alarmowy 112 lub skorzystajmy z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy anonimowe kliknięcie na mapie, aby wskazać policjantom miejsce, gdzie przebywają osoby bezdomne narażone na wychłodzenie. Każdy taki sygnał zostanie sprawdzony przez funkcjonariuszy.



Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna pod adresem:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/mapa-zagrozen-bezpiecze/24497,dok.html

Na Warmii i Mazurach działa też całodobowa infolinia dla osób pozostających w kryzysie bezdomności i tych, którzy szukają informacji na temat pomocy dla tych osób. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowni oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

