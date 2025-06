Rozbicie grupy oszustów wyłudzających pieniądze metodą „na BLIK” Powrót Drukuj Siedem osób, w tym jedna kobieta, zostało zatrzymanych w sprawie oszustwa z wykorzystaniem kodów BLIK. Dzięki skrupulatnej i ścisłej współpracy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, udało się rozpracować i zatrzymać członków grupy działającej na terenie Polski. Sześć osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wszyscy usłyszeli zarzut oszustwa popełnionego wspólnie i w porozumieniu. Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Sprawa swój początek miała w kwietniu 2025 roku w Ełku. Do mieszkanki miasta zadzwoniła osoba podająca się za policjantkę, a potem kolejna, która przedstawiła się jako pracownik banku. Kobieta została zmanipulowana do pilnego przelania pieniędzy na rzekomy rachunek Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Została także nakłoniona do wzięcia pożyczki w banku. Niczego nieświadoma kobieta, przekonana, że chroni swoje oszczędności, zgodnie ze wskazówkami, dokonywała wpłat we wpłatomacie za pomocą kodów BLIK, które podawali jej oszuści przez telefon. Straciła w ten sposób ponad 135 tysięcy złotych.

Śledczy od początku traktowali sprawę z najwyższą powagą. Policjanci z Ełku i z Olsztyna, rozpoczęli intensywne, wielowątkowe działania. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Ełku i wytrwałej pracy ełckich policjantów, polegającej m.in. na żmudnej analizie dziesiątek godzin nagrań z kamer monitoringu z różnych miejscowości w Polsce, zabezpieczeniu szeregu dowodów, skrupulatnej weryfikacji zebranych danych i wiązaniu faktów, ustalona została tożsamość osób zaangażowanych w przestępczy proceder.

Zatrzymania miały miejsce w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. W większości przypadków podejrzani przebywali w wynajętych mieszkaniach. Zatrzymane osoby to obcokrajowcy w wieku od 20 do 42 lat. Każdy z członków grupy pełnił określoną rolę w ramach ustalonego podziału: od wypłacania gotówki z bankomatów, udostępnianie swoich rachunków bankowych do przelewów, werbowanie osób do tego procederu, aż po nadzorowanie i kierowanie akcją. Na chwilę obecną sześć osób zostało tymczasowo aresztowanych, jedna osoba jest objęta dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych od osób zatrzymanych.

Na poniższym nagraniu widoczne są zatrzymane osoby prowadzone przez policjantów.

Film Zatrzymane osoby prowadzone przez policjantów Opis filmu: Zatrzymane osoby prowadzone przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymane osoby prowadzone przez policjantów (format mp4 - rozmiar 35.82 MB)

Wszyscy usłyszeli zarzut oszustwa popełnionego wspólnie i w porozumieniu. Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy – policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mają związek z innymi podobnymi oszustwami na terenie kraju. Trwają czynności pod nadzorem prokuratury.

Skuteczna walka z cyberprzestępczością wymaga cierpliwości, profesjonalizmu i doskonałej współpracy służb. Policjanci pokazali determinację oraz umiejętność łączenia wielu śladów i informacji – co doprowadziło do poważnego uderzenia w grupę oszustów.

