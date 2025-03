Nowi czworonożni funkcjonariusze na Warmii i Mazurach Powrót Drukuj Do naszego garnizonu dołączyły trzy wyszkolone psy służbowe – jeden to specjalista w wykrywaniu materiałów wybuchowych, a dwa są przeznaczone do tropienia narkotyków. Czworonożni funkcjonariusze rozpoczęli pracę, wspierając policjantów w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. Obecnie w garnizonie warmińsko-mazurskim służbę pełni 35 psów policyjnych, którymi opiekuje się 29 wyszkolonych przewodników.

W szeregach Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie pojawił się nowy, wyjątkowy członek – dwuletnia owczarka holenderska Tuba, nazywana prywatnie Lili. Niedawno ukończyła wymagający, czteromiesięczny kurs w Zakładzie Kynologicznym w Sułkowicach, gdzie zdobyła specjalistyczne umiejętności w zakresie wykrywania zapachów materiałów wybuchowych. Lili zastąpiła swojego poprzednika, który po latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę. Od samego początku stała się częścią zespołu – w SPKP jest traktowana jak pełnoprawny członek rodziny.

„Lili jest nie tylko niezwykle bystra, inteligentna i posłuszna, ale także pełna energii i radości życia. Uwielbia pracę, a jednocześnie nie stroni od pieszczot i bliskości człowieka. To nie jest zwykły pies. Lili to partner, który nigdy nie zawiedzie, zawsze gotowy do działania i oddany bez reszty. W pracy jest niezastąpiona, a poza służbą – pełna miłości i radości. Nie wyobrażam sobie lepszego towarzysza” – podkreśla jej przewodnik.

Historia jej przewodnika to dowód na to, jak wielkie znaczenie ma więź między człowiekiem a zwierzęciem. Od zawsze miał serce do czworonogów – podczas misji w Kosowie pomagał bezdomnym psom, karmiąc je i dbając o nie. Po powrocie do kraju jego przełożony dostrzegł w nim wyjątkowe predyspozycje i zaproponował mu objęcie roli przewodnika psa służbowego. Była to decyzja, która doskonale wpisała się w jego pasję oraz umiejętności pracy ze zwierzętami. Psy służbowe, takie jak Lili, są niezastąpionym wsparciem w działaniach policyjnych. Dzięki swojemu węchowi, inteligencji i wyszkoleniu stanowią nieocenioną pomoc w wykrywaniu zagrożeń i zapewnianiu bezpieczeństwa. Jednak praca z takim psem to ogromna odpowiedzialność, wymagająca poświęcenia, konsekwencji i budowania wyjątkowej więzi. Co więcej, Lili nie tylko pracuje ze swoim opiekunem, ale również mieszka z nim w domu. Dzięki temu ich więź jest jeszcze silniejsza, a wspólne codzienne życie pozwala lepiej się rozumieć i doskonalić współpracę.

Lili już teraz doskonale odnajduje się w nowej roli, a jej zapał i zaangażowanie pokazują, że będzie cennym wsparciem dla SPKP. Dzięki niej funkcjonariusze zyskują nie tylko świetnie wyszkolonego partnera, ale także wiernego przyjaciela, który zawsze stoi u ich boku.

---

Sierż. Kacper Ryfka z Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Olsztynie, przewodnik psów służbowych od 2023 roku, zyskał nową towarzyszkę – Trytkę. Dwuletnia owczarka belgijska, prywatnie nazywana Nalą, ukończyła niedawno półroczne szkolenie w Zakładzie Kynologicznym w Sułkowicach i specjalizuje się w wykrywaniu zapachu narkotyków.

Sierż. Kacper Ryfka w służbie jest od 2020 roku, prywatnie jest miłośnikiem zwierząt – w domu opiekuje się owczarkiem niemieckim, buldogiem francuskim, labradorem oraz dwoma służbowymi psami – Mafios (patrolowo-tropiący), prywatnie Mrok i Trytką (do wykrywania zapachu narkotyków), prywatnie Nala.

O Nali mówi, że jest „uparta, ale niezastąpiona, bystra, ciekawska, posłuszna i niezwykle lojalna. Dzięki swojej inteligencji, determinacji i wrodzonej pasji do działania, jest nieoceniona w wykrywaniu zapachów, których ludzkie zmysły nigdy by nie wychwyciły. Praca z nią to prawdziwy zaszczyt – wiem, że mogę na nią liczyć w każdej sytuacji. Największą jej pasją jest aportowanie. Jej najlepszym kompanem do zabaw jest Mafios. Podkreśla, że Nala to nie tylko pies – to mój partner, przyjaciel i niezastąpiony towarzysz. Od pierwszego dnia naszej współpracy wiedziałem, że mamy wyjątkową więź.

---

Tesla to trzeci nowy pies, który po intensywnym szkoleniu wrócił do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Jej przewodnik, policjant z 9-letnim doświadczeniem w pracy z psami służbowymi, oprócz Tesli, współpracuje także z psem patrolowo-tropiącym. Tesla, wyszkolona do wykrywania zapachu narkotyków, oprócz specjalistycznej roli, doskonale radzi sobie z ćwiczeniami z zakresu posłuszeństwa oraz pokonywaniem przeszkód terenowych. Jak każdy pies służbowy, Tesla nie boi się huku wystrzałów, co czyni ją niezastąpionym partnerem w służbie.

Służba, praca, pasja… Praca w Policji może być naprawdę ciekawa. Warto zobaczyć jak wygląda praca przewodnika psa służbowego w Policji. Być może zdecydujesz się wstąpić do służby, aby właśnie takie zadania wykonywać z pomocą czworonoga. Przewodnikiem psa można być zarówno w pionie prewencji, jak i pionie kryminalnym. Jeśli chciałbyś wstąpić w nasze szeregi, nie czekaj i dołącz do nas! Więcej na temat rekrutacji do służby w Policji: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca/rekrutacja-do-sluzby-w/rekrutacja-do-policji/491,Rekrutacja-do-Policji.html

(kh)