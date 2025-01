Pierwsze ślubowanie 2024 roku – 38 nowych funkcjonariuszy w szeregach warmińsko-mazurskiej Policji Powrót Drukuj W nowy rok z nową energią i nowym wyzwaniem! 38 osób złożyło uroczyste ślubowanie, oficjalnie dołączając do grona warmińsko-mazurskich policjantów. To wyjątkowy moment dla osób, które rozpoczynają przygodę w policyjnym mundurze. To pokazuje również, że służba na rzecz bezpieczeństwa innych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Chcesz dołączyć do grona tych, którzy dbają o porządek, pomagają innym? Wstąp do nas – czekamy właśnie na Ciebie!

W piątek (10.01.2025) w wyjątkowej, uroczystej atmosferze 38 nowych policjantów złożyło swoje pierwsze ślubowanie, wstępując w szeregi formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ceremonia odbyła się w obecności najbliższych oraz nowego przełożonego, insp. Mirosława Elszkowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, za którym powtarzali słowa roty ślubowania, zobowiązując się do wiernej służby Rzeczpospolitej Polskiej, ochrony życia, zdrowia, mienia obywateli oraz przestrzegania prawa.

Był to wzruszający moment zarówno dla nowych policjantów, jak i ich rodzin, które towarzyszyły im w tej ważnej chwili.

"Jesteście już w rodzinie policjantów z Warmii i Mazur, w policyjnej rodzinie w tym kraju. Dziękuję Wam za tę decyzję. (...) Przyjdzie Wam się teraz zmierzyć z nową wiedzą i nowymi wyzwaniami. Uwierzcie mi, że warto podjąć ten wysiłek" – podkreślił insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w swoim przemówieniu skierowanym do ślubujących. Zwracając się do bliskich funkcjonariuszy, licznie zgromadzonych na uroczystości, przypomniał, jak ważne i potrzebne dla policjantów jest wsparcie ze strony rodziny i partnerów.

Piątkowa uroczystość była też okazją to wyróżnienia dwóch policjantów. Pierwszym z nich jest zastępca dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie, kom. Piotr Książek, który w zeszłym roku został pierwszym polskim policjantem, który ukończył zaawansowany kurs dla operatorów SWAT. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie osobiście pogratulował mu tego wyczynu. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/130716,Pierwszy-polski-policjant-z-odznaka-SWAT.html. Gratulacje od szefa warmińsko-mazurskich policjantów otrzymał też policjant pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, który w grudniu w jednym z lokali na terenie Olsztyna udzielił pomocy kilkumiesięcznemu dziecku, które się zadławiło. Dzięki jego opanowaniu i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdecydowanemu działaniu dziecko odzyskało oddech i przytomność, ostatecznie trafiając pod opiekę lekarzy. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/130619,Policjant-uratowal-zycie-trzymiesiecznemu-dziecku.html.

W gronie ślubujących w piatek 38 osób znalazło się 26 mężczyzn i 12 kobiet. Wszyscy odbędą teraz szkolenie zawodowe podstawowe w szkole policji, które przygotuje ich do pracy w wymagających warunkach. Po jego pozytywnym zakończeniu wrócą do swoich macierzystych jednostek. Nowi policjanci zasilą szeregi KWP w Olsztynie, OPP w Olsztynie, KMP w Olsztynie, KMP w Elblągu, KPP w Giżycku, KPP w Kętrzynie, KPP w Lidzbarku Warmińskim, KPP w Mrągowie, KPP w Ostródzie, KPP w Piszu, KPP w Szczytnie, KPP w Gołdapi

Aktualnie służbę w garnizonie warmińsko-mazurskim pełni 3423 policjantów. Na zainteresowanych wstąpieniem do służby czekają wciąż 380 wolnych miejsc.

To co cieszy, to fakt, że zainteresowanie służbą w Policji w regionie wzrosło. W całym 2024 roku do komórek kadrowych w warmińsko-mazurskiej Policji wpłynęły 924 podania o przyjęcie do służby (prawie 400 więcej niż rok wcześniej). Do służby zostało przyjętych 192 kandydatów, a kandydatury 180 osób są jeszcze sprawdzane.

Więcej na temat aktualnej sytuacji kadrowej w garnizonie warmińsko-mazurskim oraz zasad doboru do służby można przeczytać na stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/131615,Zainteresowanie-sluzba-w-warminsko-mazurskiej-Policji-stan-zatrudnienia-w-garniz.html

Rekrutacja trwa nieprzerwanie, a dokumenty można składać przez cały rok, niezależnie od terminów wskazanych poniżej.

Komendant Główny Policji wskazał terminy naboru do Policji w 2025 roku:

27 lutego,

15 kwietnia,

2 maja,

7 lipca,

28 sierpnia,

16 września,

23 października,

25 listopada,

30 grudnia.

Więcej informacji na temat doboru do służby można znaleźć na stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca/rekrutacja-do-sluzby-w/rekrutacja-do-policji/491,Rekrutacja-do-Policji.html

(kh/tm)