Gołdapski policjant z pasją do trenowania umiejętności i charakterów Powrót Generuj PDF Drukuj Wielu policjantów swoje pasje realizuje w służbie, inni znajdują na nie czas poza godzinami pracy. Tak jak asp. szt. Krzysztof Zaręba, który pełni służbę w gołdapskiej komendzie od blisko 27 lat. Poza pracą w policji, jego pasją jest sport, do którego chce zachęcać innych. Dlatego w 2017 roku założył akademię piłkarską, gdzie jest trenerem piłki nożnej. Jak sam mówi, nawet po 12-godzinnej służbie znajduje w sobie energię, by spotkać się z młodymi sportowcami. Wtedy podczas gry na boisku „ładuje swoje baterie”.

Asp. szt. Krzysztof Zaręba to policjant z blisko 27-letnim stażem służby, jest oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Niewątpliwie jest jednym z najbardziej doświadczonych policjantów tej jednostki. Pracował zarówno w wydziale kryminalnym jak i w wydziale prewencji. Poza służbą policjant propaguje zdrowy styl życia i pasjonuje się sportem. Od 2017 roku związany jest z akademią piłkarską, gdzie dzieli się swoim zamiłowaniem do sportu z dziećmi i młodzieżą podczas treningów piłki nożnej. Krzysztof przeprowadza osiem treningów tygodniowo, na które uczęszcza łącznie około 50 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. W zajęciach piłkarskich chętnie biorą udział nie tylko chłopcy, ale i dziewczęta.

Każdego dnia podczas spotkań piłkarskich z najmłodszymi asp. szt. Krzysztof Zaręba stara się przekazywać im nie tylko swoją wiedzę i umiejętności sportowe, ale również, korzystając z okazji spotkania z dziećmi i młodzieżą, kształtuje w nich właściwe postawy, poprzez przekazywanie im wiedzy na tematy dotyczące bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach. Mundurowy przestrzega młodych sportowców przed wszelkimi zagrożeniami, promuje bezpieczne zachowania i uczy wzajemnego szacunku. Warto tutaj nadmienić, że trener w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi oraz psychologiem zorganizował kilkanaście spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków.

Cieszy też fakt, że jego podopieczni, młodzi piłkarze, odnoszą wiele sukcesów sportowych zarówno zespołowych jak i indywidualnych. W ciągu 5 lat od założenia prężnie działającej akademii zawodnicy z dużym potencjałem, wyszkoleni przez pasjonata piłki nożnej Krzysztofa Zarębę, dostali się do takich drużyn piłkarskich jak: „Wigry” Suwałki, „MOSP” Białystok, „Włóknierz” Białystok, „Junior” Białystok, czy „Mamry” Giżycko. Policjant wspiera młode talenty i inspiruje je do dalszego działania.

Dzieci i młodzież uczestniczące w treningach gołdapskiego oficera dyżurnego są zachwycone, a trener budzi w nich szacunek i autorytet. Krzysztof poza pracą na boisku organizuje swoim podopiecznym również wiele atrakcji i wyjazdów. Tego lata drużyna piłkarska uczestniczyła w obozie piłkarskim w Wiśle, gdzie poza treningami zwiedzali okolice i podziwiali największe atrakcje. Mali sportowcy byli również zachwyceni tegoroczną wycieczką do największego parku rozrywki w Polsce, co stanowiło zwieńczenie sezonu wakacyjnego i dało im energię do dalszej pracy na boisku.

Swoją postawą asp. szt. Krzysztof Zaręba udowadnia jak służbę w Policji i własną pasję można połączyć w taki sposób, aby pomagać, a jednocześnie działać w społeczności lokalnej, zarażać pasją i entuzjazmem.

Życzymy wielu sukcesów sportowych i zawodowych naszemu koledze Krzysztofowi oraz jego akademii.

(md/tm)