Dzielnicowy nazbierał już ponad 50 ton nakrętek na rzecz chorych dzieci Powrót Generuj PDF Drukuj Pierwsza zbiórka nakrętek, by wspomóc finansowo leczenie dzieci, zorganizowana została przez dzielnicowego z Białej Piskiej asp. Adama Trzonkowksiego w 2017 roku. Wówczas policjant postanowił zebrać środki na leczenie i rehabilitację rodzeństwa z Pisza – Oli i Wiktora. W tym celu zostały przeprowadzone pierwsze dwie akcje. Kolejne były organizowane z myślą o Poli, Marcelu i Natanie. Za nami już sześć edycji akcji „Nakręć się na pomaganie”. W sumie dzielnicowemu udało się już nazbierać ponad 50 ton plastikowych korków, a to jeszcze nie koniec…

Za nami sześć edycji akcji „Nakręć się na pomaganie” zainicjowanej w 2017 roku przez asp. Adama Trzonkowskiego. Wszystko zaczęło się przez przypadek. Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, w trakcie służby, dowiedział się o chorym rodzeństwie z Pisza, które potrzebuje wsparcia w zdobyciu środków na leczenie i rehabilitację. Policjant wpadł na pomysł, że można zbierać nakrętki, a potem je sprzedać i środki przekazać Oli i Wiktorowi. To właśnie im dedykowane były dwie pierwsze edycje zbiórki plastikowych korków. Początki nie były łatwe, jak przyznaje Adam. Trzeba było rozpowszechnić to przedsięwzięcie, zdobyć zaufanie i przekonać ludzi, że w ten właśnie sposób można zdobyć pieniądze i wesprzeć chore dzieci. Dzielnicowy najpierw zbierał nakrętki w swoim środowisku. Z czasem ludzie zaczęli przynosić reklamówki z korkami do komisariatu. Zdarzało się też, że policjant otrzymywał nakrętki podczas interwencji. W sumie dla Oli i Wiktora dzielnicowy nazbierał aż 7,5 ton plastikowych korków. Był to początek dobrze zapowiadającego się charytatywnego przedsięwzięcia.

Bohaterką III i IV edycji była Pola z Pisza. Wówczas zbiórka plastikowych korków nabrała tempa. Zbierali mieszkańcy całego kraju. Paczki przychodziły też z zagranicy. Adama Trzonkowskiego i uśmiechniętą Polę z czasem znała cała Polska. Dzielnicowym z Białej Piskiej interesowały się media ogólnopolskie. Mnóstwo ludzi kojarzyło Adama i jego podopieczną Polę. Były to spektakularne edycje. Dla Poli udało się uzbierać najpierw 13 ton, a rok później kolejne 12 ton plastikowych korków. Rozgłos, jaki zyskał Adam i jego akcja sprawiły, że do dzisiaj nazywany jest on „nakrętkowym mistrzem świata”.

Kolejna, czyli V edycja zbiórki nakrętek była zorganizowana z myślą o Marcelu z Pisza, a VI o Natanie z Orzysza. Te zbiórki były już nieco trudniejsze. Przeszkodą była pandemia, a co za tym idzie ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięte szkoły i instytucje. Mimo wszystko się udało. Dla Marcela dzielnicowy zebrał 12,5 tony nakrętek, a dla Natana ponad 8 ton.

Dzielnicowy z Białej Piskiej wypromował zbiórki plastikowych korków w całym kraju. Teraz nie ma raczej miasta, w którym nie prowadzi się zbiórki nakrętek. Pojemniki w kształcie serc widać w różnych częściach naszego kraju. Oznacza to, że jest wiele osób, które chcą pomagać i wiele dzieci, które tej pomocy potrzebują. W ten prosty sposób - jak tłumaczy asp. Adam Trzonkowski - może pomóc każdy z nas.

To właśnie dzięki pomocy innych dzielnicowy nazbierał już w sumie ponad 50 ton nakrętek. Jedna nakrętka to tak niewiele, ale pięć samochodów dostawczych typu tir po brzegi wypełnionych workami z plastikowymi korkami robi już wrażenie. Co ważniejsze – Adam w dalszym ciągu chce w ten sposób pomagać potrzebującym dzieciom. Już zapowiedział kolejną – VII edycję akcji „Nakręć się na pomaganie”. Jej oficjalny start zaplanowany jest na wrzesień tego roku. Zdradził już, że bohaterką kolejnej edycji będzie Małgosia Banach z Wejsun.

Poniższy film rozpoczyna plansza z napisem Komenda Powiatowa Policji w Piszu oraz logo akcji Nakręć się na pomaganie. Film powstał z połączenia różnych zdjęć, na których widoczne sa wizerunki dzieci, na rzecz których były zbierane nakrętki oraz policjant i inne osoby, które te nakrętki pakowały do worków i na ciężarówki.

(asz/tm)