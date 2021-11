„Dzwoni oszust! Rozłącz się!”- kampania informacyjna na Warmii i Mazurach Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko w tym roku na Warmii i Mazurach oszuści różnymi metodami wyłudzili od swoich ofiar prawie 2 miliony złotych. W skali całego kraju ta suma i liczba poszkodowanych jest wielokrotnie większa. Przestępcy często wykorzystując tzw. „metodę na policjanta” i fałszywie podając się za funkcjonariusza, pod pozorem współpracy z policją, zabierają swoim ofiarom nieraz oszczędności całego życia. Dlatego ruszamy z kampanią: „Dzwoni oszust! Rozłącz się!”.

Na temat oszustw popełnianych tzw. „metodą na wnuczka” i podobnymi mówi się od wielu lat. Kolejne kampanie, materiały edukacyjne, audycje radiowe i telewizyjne sprawiły, że ludzie stali się ostrożniejsi. To z kolei spowodowało, że przestępcy zmodyfikowali metody działania. Od pewnego czasu wyłudzają pieniądze, podszywając się pod policjantów, prokuratorów, pracowników banków bądź inne osoby reprezentujące urząd lub instytucję. Celują przy tym przede wszystkim w określoną grupę osób – seniorów, w których powaga urzędu budzi zaufanie i poczucie obowiązku wykonywania poleceń. Policjanci z Warmii i Mazur przygotowali kampanię informacyjną, której głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom regionu, jak niebezpieczni i podstępni mogą być oszuści oraz jak nie paść ofiarą ich perfidnego działania, ale także przypomnienie, jakie faktyczne uprawnienia mają funkcjonariusze.

Dzwoni oszust! Rozłącz się!

Ofiarami oszustów najczęściej padają seniorzy, choć nie tylko. Mechanizm działania przestępców, niezależnie od wieku ofiary, jest zawsze taki sam. Do ofiar dzwonią oszuści i podając się za policjanta informują o realizowanej akcji. Proszą o zaangażowanie się w nią, najczęściej poprzez dostarczenie „przynęty” w postaci pieniędzy. W zależności od rozmówcy, wyczuwając podatność rozmówcy na pewne schematy, modyfikują rozmowę na bieżąco, wykorzystując cały arsenał środków perswazji. Powołują się na przykład na policyjne procedury, obowiązujące prawo, grożą konsekwencjami za niewykonanie poleceń, wywołując tym samym w rozmówcy przekonanie, że jego obywatelskim obowiązkiem jest pomóc służbom. Nakręcają spiralę emocji, wywołują presję, nie pozwalają na zastanowienie się, analizę tej „filmowej” sytuacji, wykorzystują chęć pomocy, roztaczają aurę tajemniczości, sprawiają, że rozmówca może czuć się wyróżniony możliwością „współdziałania ze służbami”. Ich cel jest jeden - chcą pieniędzy! W tym celu scenariusz też jest na bieżąco modyfikowany: rozmówca ma je wypłacić z banku, przelać na inne konto, przekazać obcej osobie, zostawić w umówionym miejscu.

Plakaty, komunikaty głosowe, apele, informacje

Prawdziwi policjanci od długiego czasu próbują dotrzeć z informacją o tym zagrożeniu do jak najszerszego grona odbiorców. Stąd apele, które pojawiają się na policyjnych stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych i lokalnych mediach.

By osiągnąć jeszcze szerszy zasięg, policjanci sięgnęli po kolejne narzędzie. W tym celu stworzone zostały m.in. plakaty, które zostaną rozmieszczone w całym regionie, w miejscach widocznych dla wielu osób. Mają bardzo prosty przekaz - informują o tym, czego prawdziwi policjanci nigdy nie robią i ostrzegają przed telefonami od oszustów oraz przypominają, że najlepszym rozwiązaniem jest natychmiastowe zakończenie takiej nietypowej rozmowy. Na plakatach znajduje się kod QR, który odsyła do strony poświęconej kampanii. Celem kampanii jest jeszcze wyraźniejsze zwrócenie uwagi na takie zagrożenie oraz zachęcenie do rozmowy na ten temat w domach, wśród znajomych i bliskich. Szczególnie do rozmowy z seniorami, którzy najczęściej padają ofiarą takich bezwzględnych przestępców.

Plakaty to nie wszystko. Od poniedziałku (08.11.2021) w olsztyńskich autobusach i tramwajach będzie można usłyszeć komunikaty głosowe na temat działań oszustów, na tablicach świetlnych pojawią się plansze informacyjne. Przygotowano apele do wiernych, które będą odczytywane w kościołach. Na stronie internetowej warmińsko-mazurskiej policji, w mediach społecznościowych przeczytać będzie można o metodach oszustów, o tym, jak nie dać się oszukać oraz o tym, jakie uprawnienia mają funkcjonariusze.

Razem dla bezpieczeństwa

W kampanię przygotowaną przez policjantów włączyli się także przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Policjantów, którzy wiele energii poświęcają troszcząc się o wysoki poziom zaufania społeczeństwa wobec policjantów oraz ochronę dobrego imienia oraz wizerunku funkcjonariuszy.

(mk/az/tm)