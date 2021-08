Pomaganie przez… wędkowanie! Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagać innym można na różne sposoby. Nie ważne jak, ważne żeby skutecznie i w szczytnym celu! Tak jak szczycieńscy policjanci i ich rodziny, którzy postanowili wesprzeć 6-letniego Filipa w jego trudnej walce z chorobą. W tym celu zbierali fundusze na rzecz młodego mieszkańca powiatu, jednocześnie walcząc o miano najlepszego wędkarza. Wszyscy trzymają kciuki, żeby ostatecznym zwycięzcą tych zawodów został Filip!

Filip Andrzejewski to 6-letni mieszkaniec Targowa, niewielkiej wsi położonej w gminie Dźwierzuty. Jak mówią jego rodzice, od zawsze był pełen energii, lubił bawić się z rówieśnikami w Avengersów, grać w piłkę, chodzić do przedszkola. Niestety w marcu 2021 roku stwierdzono u niego 4 stadium DSRCT, czyli desmoplastycznego guza drobnookrągłokomórkowego - nowotwóru złośliwego z przerzutami.

Od tamtej pory chłopiec dzieli swoje życie między dom, a szpital.

Trud walki rodziców o powrót do zdrowia ich syna, bardzo poruszył dzielnicowego Miasta i Gminy Pasym, mł. asp. Grzegorza Lickiego, który postanowił ich w tym wesprzeć.

W czwartek (12.08.21r.) na Łowisku Specjalnym pod nazwą Młyn, położonym w miejscowości Rańsk w gminie Dźwierzuty, zgromadzili się szczycieńscy policjanci oraz ich rodziny. Wszystko za sprawą dzielnicowego Miasta i Gminy Pasym mł. asp. Grzegorza Lickiego oraz wspierającego go w tym przedsięwzięciu asp. szt. Pawła Ślubowskiego, dzielnicowego gminy Dźwierzuty.

Dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Licki poruszony niezwykłą historią walki 6-letniego Filipka Andrzejewskiego z Targowa o powrót do zdrowia, zdecydował się go w tym wesprzeć. Dzięki przychylności właścicieli posesji, policjanci przez ponad 2 godziny toczyli walkę o miano najlepszego wędkarza zorganizowanych przez dzielnicowych zawodów. Zanim jednak funkcjonariusze rozpoczęli rywalizację, zapoznani zostali się z regulaminem i dokonali wpłaty tzw. wpisowego. Głównym celem zawodów było uzbieranie jak największej kwoty pieniędzy, dlatego każdy zawodnik po złowieniu rybki po pierwsze wpuszczał ją z powrotem do stawu, a po drugie biegł do puszki, aby dorzucić od siebie kolejną tzw. „cegiełkę”. Zebrane środki finansowe zostaną niebawem przekazane rodzicom Filipka, a następnie przeznaczone na leczenie małego mieszkańca Targowa.

insp. Radosław Drach dołącza do zbiórki

Pomysłodawca zawodów na stanowisku wędkarskim

Uczestnicy i obserwatorzy zawodów

Szczytny cel akcji przyciągnął na miejsce również szefów szczycieńskiej komendy insp. Radosława Dracha oraz kom. Andrzeja Andraczka, którzy wspólnie ze swoimi rodzinami wzięli aktywny udział w zawodach. Szczycieńskim policjantom towarzyszyła również Bogusława Szydlik Wójt Gminy Dźwierzuty, która wyraziła słowa uznania dla organizatorów tego charytatywnego przedsięwzięcia.

„Jest to bardzo poruszające, że zechcieliście w czasie wolnym od służby wesprzeć naszego Filipka. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie i Waszą obecność” – powiedziała Bogusława Szydlik.

Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Radosław Drach, który od samego początku wspierał pomysłodawcę tych zawodów pogratulował mł. asp. Grzegorzowi Lickiemu i podziękował mu za organizację, pomysłowość, zaangażowanie oraz bezinteresowną chęć niesienia pomocy innym. Dzielnicowy zaś oświadczył, że „ma nadzieję, że uczestnicy zawodów niebawem znowu się spotkają, a towarzyszyć będzie im mógł, mały bohater i ostateczny zwycięzca tych zawodów, czyli Filip”.

(ic/tm)