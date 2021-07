Wojewódzkie obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach Powrót Generuj PDF Drukuj Lipiec dla policjantów to miesiąc wyjątkowy. Wtedy przypada ich święto, ustanowione na pamiątkę powołania w 1919 roku Policji Państwowej. Z tej okazji w Komendzie Głównej Policji, we wszystkich komendach wojewódzkich oraz powiatowych odbywają się uroczystości związane z tym wydarzeniem, na których m.in. wręczane są wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. W tym roku warmińsko-mazurskie wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w Bartoszycach.

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji.

Z okazji Święta Policji do funkcjonariuszy oraz pracowników warmińsko-mazurskiej Policji słowa uznania i podziękowania za służbę oraz pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu i osób, które odwiedzają Warmię i Mazury, skierował ich szef - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek:

„Jestem dumny, że tylu z Was swoją działalnością daje piękny przykład innym – ratując ludzi, udzielając pomocy także poza służbą, angażując się w działalność społeczną i charytatywną, czy przekraczając granice własnych możliwości w sporcie. Inspirujecie i motywujecie do działania, pokazujecie, że można być zdolnym do rzeczy wielkich”.

W 2020 roku każdego dnia policjanci na Warmii i Mazurach podejmowali czynności w sprawie średnio 55 zgłoszonych im przestępstw. Ich ogólna wykrywalność wyniosła poziom ponad 75%. Na barkach policjantów i policjantek leży trud profilaktycznej i prewencyjnej pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami, po to, by uchronić ich przed zasadzkami, jakie przygotowali na nich przestępcy. Każdego dnia funkcjonariusze poświęcają wiele sił troszcząc się o bezpieczeństwo na drogach regionu, eliminując z nich średnio 10 kierowców pod wpływem alkoholu dziennie. Ponad 50 policyjnych wodniaków dba o bezpieczeństwo turystów i osób wypoczywających nad wodą. Policjanci wielokrotnie interweniowali w czasie służby i poza nią, ratując zdrowie, życie i mienie innych osób. Czasami poważnie narażając przy tym swoje zdrowie i życie.

Coroczne obchody Święta Policji to zawsze była też okazja do wyjątkowego spotkania i zaprezentowania się mieszkańcom regionu. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że w tym roku ponownie, tak jak rok wcześniej, obchody święta policjantów przybrały bardziej kameralny charakter. Jednak dzięki procesowi szczepień, przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego i wynikającym z tego zmianom znoszącym pewne ograniczenia, tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji mogły odbyć się na terenie jednej z komend powiatowych.

Wojewódzkie obchody Święta Policji

Miastem gospodarzem w tym roku zostały Bartoszyce. W piątek (30.07.2021) uroczystości rozpoczęły się w tamtejszym Kościele Św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej. Po uroczystej mszy odprawionej przez Metropolitę Warmińskiego ks. abp. Józefa Górzyńskiego, uczestnicy święta przemieścili się na plac przed nowym budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Święto Policji dla policjantów i pracowników Policji to czas kiedy ich praca, trud i poświęcenie są doceniane m.in. poprzez wręczane wyróżnienia czy awanse służbowe. W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 973 funkcjonariuszy. Odznaki „Zasłużony Policjant” otrzymały 62 osoby, a „Medal Za Długoletnią Służbę” otrzymało 40 funkcjonariuszy. Niektórzy z nich awanse odebrali podczas uroczystego spotkania w Bartoszycach.

"Servire Auso"

Po raz pierwszy przyznane zostały statuetki „Servire Auso”, wyróżnienie dla policjantów z garnizonu, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ryzykując własnym życiem bądź zdrowiem, uratowali życie innej osobie bądź swoim wyjątkowym zaangażowaniem przyczynili się do wymiernej poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kapituła złożona z ks. abp. dr Józefa Górzyńskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka i Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie podinsp. Sławomirem Koniuszym zdecydowała, że statuetki otrzymało troje policjantów. Dwoje z nich to st. sierż. Marlena Laskowska i sierż. Rafał Kubicki, którzy wspólnie interweniowali na miejscu groźnego napadu na kantor w Olsztynie, gdzie ciężko ranne w wyniku strzałów napastnika zostały inne osoby. Policjanci zostali wówczas poddani działaniu wielkiego stresu, któremu nie ulegli, udzielili rannym osobom pierwszej pomocy i zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu pozostałych służb. Trzecim wyróżnionym statuetką „Servire Auso” został asp. Leszek Jacznik, olsztyński dzielnicowy, który wykazał się nieocenioną pomocą i ofiarnością, odpowiadając na apel o pomoc 84-letniej mieszkanki miasta, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Służba, praca, pasja

Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni ponad 3500 policjantów. Możliwość podjęcia służby w Policji cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu szukających dla siebie ścieżki rozwoju zawodowego. Świadczyć o tym może choćby fakt, że w drugiej połowie 2021 roku liczba wolnych wakatów w całym regionie, wynosi zaledwie około 40. To co ważne, jest to praca oferująca stabilność finansową, stałość zatrudnienia i możliwość awansu. Ale nie jest to łatwa służba i nie każdy się do niej nadaje. Daje ona jednak to, czego nie oferuje wykonywanie wielu innych zawodów. To możliwość niesienia pomocy ludziom i zwierzętom oraz ratowanie mienia i ściganie przestępców. To także okazja do szerokiego rozwoju różnych umiejętności: technicznych, fizycznych czy interpersonalnych. To również możliwość pracy w różnych pionach i przy wykonywaniu różnych zadań. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, w łodzi na wodzie, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami, by w końcu ich dopaść. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania.

