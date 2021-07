Rekordowy finał V edycji akcji „Nakręć się na pomaganie”. Dzielnicowy zebrał ponad 12 ton nakrętek Powrót Generuj PDF Drukuj Piąta edycja zbiórki nakrętek, rozkręcona przez dzielnicowego z Białej Piskiej asp. Adama Trzonkowskiego, dobiegła końca. Zebraliśmy 12,5 tony plastikowych korków, co jest dotąd ilością rekordową. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na rehabilitację 4-letniego Marcela Arnisty z Pisza. To już czwarte dziecko, któremu bezinteresownie pomógł dzielnicowy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w akcji, za wszelką pomoc i wsparcie. Marcelowi życzymy dużo zdrowia i uśmiechu każdego dnia.

Jesienią ubiegłego roku asp. Adam Trzonkowski - dzielnicowy z Białej Piskiej, rozpoczął piątą edycję zbiórki nakrętek pod hasłem „Nakręć się na pomaganie”. Tym razem zbierał plastikowe korki z myślą o 4-letnim Marcelu Arniście z Pisza.

Marcel urodził się w styczniu 2017 roku jako wcześniak w zagrażającej zamartwicy płodu. U chłopca stwierdzono głęboki obustronny niedosłuch zmysłowo- nerwowy. Marcel przeszedł już operacje wszczepienia dwóch implantów ślimakowych. Przed chłopcem i jego rodzicami długa droga do tego, aby nadrobić zaległości w rozwoju zwłaszcza mowy. Niezbędna jest systematyczna rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna. Do tego dochodzą wydatki rodziców związane z częstymi wizytami u różnych specjalistów oraz uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych. Wszystko po to, by pomóc Marcelowi funkcjonować jak jego rówieśnicy.

W tegorocznej edycji przed Komendą Powiatową Policji w Piszu stanął pojemnik w kształcie serca, do którego mieszkańcy bardzo chętnie wrzucali plastikowe korki. Dodatkowo worki z korkami przynosiły prywatne osoby oraz różne instytucje. Mnóstwo nakrętek przywozili policjanci z innych jednostek, żołnierze oraz szkoły. Paczki docierały od osób z kraju oraz z zagranicy. Zbiórka nakrętek dla Marcela przerosła najśmielsze oczekiwania dzielnicowego oraz rodziców chłopca. Przedsięwzięcie rozkręcone przez „Nakrętkowego Mistrza Świata”, bo tak się mówi o Adamie, nabrało ogromnego rozgłosu.

Tradycyjnie w lipcu przyszedł czas na zakończenie akcji „Nakręć się na pomaganie”. Za nami V już edycja tego przedsięwzięcia. Tym razem wspólnymi siłami udało się nazbierać 12,5 tony nakrętek. Jest to ilość rekordowa w dotychczasowych edycjach, a to oznacza, że kolejny już tir po brzegi wypełniony workami z nakrętkami pojechał do puntu skupu.

Korki w workach ładowane do ciężarówek

Za wszystkie nakrętki zebrane w ramach akcji „Nakręć się na pomaganie”, za wszelką pomoc i wsparcie bardzo serdecznie WSZYSTKIM dziękujemy. Marcelowi życzymy dużo zdrowia i uśmiechu każdego dnia.

Dzielnicowy jesienią rusza z szóstą edycją zbiórki nakrętek, do której już dziś bardzo serdecznie zapraszamy.

