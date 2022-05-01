Narkotyki w samochodach, mieszkaniach i… między pomidorami Powrót Drukuj Policjanci na bieżąco weryfikują każdą informacją dotyczącą obrotu zabronionymi substancjami, po to by dotrzeć i zatrzymać tych, którzy są odpowiedzialni za produkcję i wprowadzanie na czarny rynek groźnych dla zdrowia substancji. Efektem tej pracy są zatrzymania i zarzuty stawiane osobom zaangażowanym w ten proceder. Przekonał się o tym 25-latek, u którego policjanci z Iławy zabezpieczyli ponad 8 kg narkotyku, pięć osób zatrzymanych przez policjantów z Olsztyna, które produkcję narkotyku próbowały ukryć między pomidorami i ogórkami oraz pewna 27-latka zakłócająca spokój w Gołdapi.

Od początku tego roku policjanci na Warmii i Mazurach zabezpieczyli już około 170 kg różnego rodzaju narkotyków w wyniku stwierdzonych przestępstw narkotykowych i przedstawieniu ponad 500 osobom zarzutów związanych z przestępczością narkotykową.

Jedną z osób, która w ostatnim czasie usłyszała takie zarzuty był 25-latek, który samochodem przemieszczał się przez teren powiatu nidzickiego i iławskiego, przewożąc w aucie narkotyki. Mężczyzna po drodze został zaskoczony i zatrzymany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. W trakcie przeszukania osobowego BMW policjanci znaleźli czarną sportową torbę, a w niej osiem pakietów hermetycznie zapakowanego suszu roślinnego o łącznej wadze ponad 8 kilogramów. Była to marihuana. Ponadto funkcjonariusze znaleźli też opakowanie z niewielką ilością amfetaminy. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to nawet 400 000 złotych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających, do którego się przyznał. We wtorek (04.08.2026 r.) Sąd Rejonowy w Nidzicy przychylił się do wniosku prokuratora o izolacyjny środek zapobiegawczy, stosując wobec 25-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 2.43 MB)

Zabezpieczone opakowania z narkotykami

Zabezpieczone opakowania z narkotykami

Zabezpieczone opakowania z narkotykami

Kilka dni wcześniej, w niedzielę (02.08.2026 r.) kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie z żołnierzami Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, złożyli wizytę u piątki mieszkańców Dobrego Miasta. Wizyta była niezapowiedziana, ale zaplanowana. Z ustaleń operacyjnych wynikało, że mężczyźni zorganizowali sobie przydomową uprawę konopi indyjskich – w tej samej szklarni rosły obok siebie marihuana, ogórki i pomidory. W innym miejscu – na terenie działających w mieście ogrodów działkowych – krzewy były suszone i przygotowywane do użycia. W sumie zabezpieczone zostały cztery żywe krzewy konopi i blisko 500 gramów gotowego lub wstępnie przygotowanego suszu.

Jako pierwsi zatrzymani zostali dwaj 39-latkowie (w tym żołnierz) i 55-latka. Wkrótce do tego grona dołączyli 44- i 36-latek. W mieszkaniach i samochodach obu mężczyzn policjanci i żandarmi zabezpieczyli około 70 gramów amfetaminy i mefedronu.

Policjanci przesłuchali całą piątkę w charakterze podejrzanych i przedstawili im zarzuty, które dotyczyły prowadzenia uprawy konopi indyjskich i posiadania znacznych ilości środków odurzających. Za pierwsze z wymienionych przestępstw grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, za drugie można trafić za kraty nawet na 10 lat.

Na rozstrzygnięcie czeka jeszcze wątek postępowania związany z zabezpieczonymi przy podejrzanych dwudziestoma szklanymi opakowaniami, na których umieszczone zostały etykiety z nazwami sterydów anaboliczno-androgennych. Podrabianie leków lub obrót takimi substancjami bez zezwolenia są przestępstwem wynikającym z przepisów prawa farmaceutycznego. Skład chemiczny płynów znajdujących się w fiolkach będzie znany po uzyskaniu opinii biegłych.

Na trop podejrzanych mieszkańców Dobrego Miasta wpadli żołnierze ze Szczecińskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Olsztynie wzięli udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem osób i przeprowadzeniem czynności procesowych w niezbędnym zakresie. Postępowanie będzie dalej prowadzone przez olsztyńskich policjantów pod nadzorem miejscowej prokuratury.

Krzaki konopi wśród pomidorów

Zabezpieczone opakowania

Zabezpieczone opakowania z narkotykami

W Gołdapi w nocy z 30 na 31 lipca 2026 roku, około godziny 3:00, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi podczas patrolu miasta usłyszeli głośne krzyki dobiegające z terenu jednej ze stacji paliw. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli interwencję. Jedna z uczestniczek zdarzenia swoim zachowaniem zakłócała ład i porządek publiczny. Nietrzeźwa 27-latka była pobudzona i nie wykonywała wydawanych przez policjantów poleceń. Policjanci zatrzymali kobietę do wytrzeźwienia i umieścili ją w policyjnej celi. Ponadto, mundurowi ujawnili przy kobiecie zawiniątko z zawartością suszu roślinnego oraz kilka lufek. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ujawnili w mieszkaniu 27-latki trzy torebki foliowe z białą substancją w postaci proszku. Przedmioty zostały zabezpieczone do dalszych czynności procesowych. Zostaną one poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym, których wyniki pozwolą określić, czy zabezpieczone substancje są środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów. Po uzyskaniu wyników badań kobieta może usłyszeć zarzut posiadania środków odurzających. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zabezpieczone opakowania z narkotykami

(tm)