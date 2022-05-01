Tymczasowy areszt dla 27-latka podejrzanego o nieumyślne spowodowanie śmierci Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Braniewie zastosował wobec 27-letniego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 155 kodeksu karnego, tj. nieumyślnego spowodowania śmierci. Ofiarą był jego 25-letni brat, którego ciało zostało odnalezione w rzece Pasłęka. Za ten czyn mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Braniewie od soboty (25.07.2026) ustalali tożsamości mężczyzny, którego ciało zostało znalezione w rzece Pasłęka w miejscowości Nowa Pasłęka. Wstępne ustalenia wskazywały, że mogło w tym przypadku dojść do utonięcia. Dalsze czynności, po ustaleniu tożsamości 25-latka, wskazały, że do śmierci mężczyzny mogła się przyczynić inna osoba.

Policjanci ustalili gdzie i w czyim towarzystwie przebywał mężczyzna przed śmiercią. Przesłuchane zostały osoby, które widziały go żywego po raz ostatni. To pozwoliło zawęzić krąg osób podejrzewanych o udział w zdarzeniu, które doprowadziło do jego śmierci. Jak ustalili policjanci mężczyzna kilka dni wcześniej spędzał czas w towarzystwie swojego brata. Między mężczyznami miało dojść do kłótni i rękoczynów, które doprowadziły do tego, że obaj znaleźli się w wodzie. 27-latek po pewnym czasie wrócił do domu, a jego młodszego brata od tamtej pory nikt nie widział i nie zgłosił jego zaginięcia.

Ustalony przez policjantów przebieg wydarzeń i zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do zatrzymania 27-letniego mieszkańca gminy Frombork. Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 25-latka.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Braniewie w środę (29.07.2026 r.) zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za ten czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

(jr/tm)