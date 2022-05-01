Zawracał na drodze ekspresowej. 55-latek ukarany mandatem Powrót Drukuj Ostródzcy policjanci ukarali mandatem kierującego Audi, który na trasie S7 w okolicach Miłomłyna poruszał się w kierunku przeciwnym do obowiązującego. Jest to skrajnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie na drodze. Na szczęście w tym przypadku nie doszło do tragedii.

Zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego zachowania kierującego na trasie S7 w okolicach Miłomłyna przesłał policjantom inny uczestnik ruchu drogowego. Przekazany materiał pozwoliły policjantom ustalić kierującego Audi.

Okazał się nim 55-letni mieszkaniec gminy Miłomłyn. Policjanci ustalili, że kierujący, chcąc zmienić kierunek jazdy, zawrócił na drodze ekspresowej, czym stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych i punktami karnymi.

Pamiętajmy – droga ekspresowa to nie miejsce na zawracanie czy jazdę pod prąd!

Kierujący, który minął właściwy zjazd lub pomylił trasę, powinien kontynuować jazdę do najbliższego bezpiecznego miejsca, w którym zgodnie z przepisami może opuścić drogę ekspresową. Nie wolno zawracać, cofać ani jechać w kierunku przeciwnym do obowiązującego. Zabronione jest również korzystanie z pasa awaryjnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

W przypadku awarii pojazdu lub innego zagrożenia należy, jeśli jest to możliwe, zjechać na pas awaryjny, włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy, założyć kamizelkę odblaskową i opuścić pojazd, przechodząc w bezpieczne miejsce za barierę ochronną. O zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić służby.

Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do obowiązującego oznakowania oraz poleceń służb. Chwila nieuwagi lub nieprzemyślana decyzja na drodze ekspresowej może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

(ak/aj)

Transkrypcja tekstowa wideo: film przedstawia kierującego Audi, który zawracał na drodze ekspresowej.