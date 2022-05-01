Ślubowanie nowych policjantów oraz uroczyste wyróżnienia i awanse Powrót Drukuj To już czwarte w 2026 roku ślubowanie nowo przyjętych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. W obecności kierownictwa warmińsko-mazurskiej Policji, rodzin oraz zaproszonych gości rotę policyjnej przysięgi złożyło 37 funkcjonariuszek i 50 funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Uroczystości towarzyszyło również wręczenie medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

We wtorek (21.07.2026) na sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się ślubowanie 87 nowych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. W tym gronie tym razem było 37 kobiet i 50 mężczyzn. Rotę ślubowania odczytał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski, a za nim powtórzyli ją nowi policjanci.

Po ukończeniu kilkumiesięcznego szkolenia podstawowego nowi policjanci trafią do jednostek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W tym przypadku to Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Policji w Elblągu oraz komendy powiatowe w Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Piszu, Szczytnie i Węgorzewie.

W wydarzeniu wzięło udział ścisłe kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi jednostek w regionie, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, naczelnicy wydziałów oraz zaproszeni goście, a wśród nich: I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Mateusz Szauer, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Katarzyna Sobiech. Przedstawiciel Komendy Głównej Policji: insp. Piotr Tofiluk – Naczelnik Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Zawalczenia Cyberprzestępczości.

Na placu zgromadzili się przedstawiciele związków zawodowych: asp. szt. Rafał Bielecki – Przewodniczący Rady Organizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Zawodowego Policyjna Solidarność, podkom. Jolanta Rakiel-Sugier – Wiceprzewodnicząca Wamińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, Monika Berdzik – Przewodnicząca Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP KWP w Olsztynie.

Ślubowanie było też okazją do wręczenia medali i wyróżnień. Decyzją MSWiA 7 osób zostało wyróżnionych „Medalami za Zasługi dla Policji”, w tym „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji” odznaczono ppłk. SG Marka Zacharskiego – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Elblągu oraz Andrzeja Abako – Starostę Olsztyńskiego. Z kolei „Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji” odznaczono: insp. Annę Fiertek – I Zastępcę Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, Bartosza Bielawskiego – Starostę Iławskiego, Grzegorza Matłokę – Burmistrza Barczewa, Roberta Waraksę – Burmistrza Olsztynka oraz Jacka Wiśniowskiego – Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych trzech policjantów wyróżniono brązowymi odznakami „Zasłużony Policjant”. Podczas uroczystości 31 funkcjonariuszom wręczono także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Na stopień młodszego inspektora Policji został awansowym Maciej Surowiec – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Do zgromadzonych na sali zwrócił się insp. Mirosław Elszkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Pogratulował odznaczonym i wyróżnionym funkcjonariuszom, a szczególne słowa uznania skierował do ślubujących. Gratulował im wyboru nowej drogi życiowej oraz podziękował rodzinom nowych policjantów za wsparcie, które będzie kluczowe w ich przyszłej, wymagającej służbie.

Zostań policjantem

Aktualnie służbę w Policji na Warmii i Mazurach pełni 3761 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Do obsadzenia pozostają 82 wolne miejsca.

Rekrutacja trwa nieprzerwanie, a potencjalni kandydaci mogą aplikować poprzez osobiste stawiennictwo w sekcji doboru KWP w Olsztynie lub w komórkach kadrowych w komendach powiatowych oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz platformy ePUAP.

O zainteresowaniu służbą w Policji świadczy liczba 776 podań o przyjęcie do niej od początku roku. W 2025 roku tych podań było 1528.

Więcej o rekrutacji do służby w Policji możemy dowiedzieć się na stronie - REKRUTACJA DO POLICJI