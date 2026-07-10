Wojewódzkie obchody Święta Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim oraz nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Piszu Powrót Drukuj Święto Policji, ustanowione na pamiątkę powołania Policji Państwowej w 1919 roku, obchodzone jest corocznie 24 lipca. Jest to szczególny rok dla naszej formacji. Obchodzimy 100. rocznicę utworzenia stanowiska dzielnicowego w polskiej Policji, 100-lecie sportu w Policji oraz 101 lat obecności kobiet w szeregach Policji. Pisz był tegorocznym gospodarzem wojewódzkich obchodów Święta Policji połączonych z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Piszu. Uroczystość była okazją, aby podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i pracę oraz zaangażowanie. W tym wyjątkowych dniu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

100. rocznica utworzenia stanowiska dzielnicowego w polskiej Policji

W tym roku mija 100 lat od chwili, gdy w strukturach Policji Państwowej wyodrębniono stanowisko dzielnicowego, które szybko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przez społeczeństwo. Dzielnicowi, jako „policjanci pierwszego kontaktu”, są najbliżej ludzkich spraw i ich codziennych trosk. To oni budują fundament bezpieczeństwa i zaufania w lokalnych społecznościach. Świat przez ostatnie sto lat zmienił się nie do poznania, technologie poszły naprzód, ale istota służby dzielnicowego pozostała niezmienna – być tam, gdzie człowiek potrzebuje realnego wsparcia.

W tym miejscu warto wspomnieć, że w 2026 roku dzielnicowy z Warmii i Mazur, a dokładnie z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, za swoją codzienną służbę został nagrodzony w ogólnopolskim plebiscycie "Superdzielnicowy 2026". W tym prestiżowym konkursie II miejsce zajął asp. szt. Tomasz Grysz.

100-lecie sportu w Policji

W październiku 1926 roku Komenda Główna Policji Państwowej przeprowadziła pierwsze zawody sportowe, w których uczestniczyli funkcjonariusze z wielu zakątków II Rzeczpospolitej. Od tamtego wydarzenia minęło prawie 100 lat. Sport cały czas odgrywa ważną rolę w środowisku policyjnym, a policjanci z Warmii i Mazur wielokrotnie udowadniali, że potrafią z powodzeniem reprezentować garnizon oraz całą formację na sportowych arenach krajowych i międzynarodowych.

Pamięć o poległych policjantach trwa wiecznie….

Uroczyste wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się od uczczenia pamięci o tych, którzy słowa policyjnego ślubowania wypełnili do końca.

W piątek (10.07.2026) rano Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski wraz ze swoimi zastępcami, Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie – mł. insp. Sławomirem Koniuszym, Przewodniczącym Rady Organizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Zawodowego Policyjna Solidarność – asp. szt. Rafałem Bieleckim oraz Przewodniczącą Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP KWP w Olsztynie – Moniką Berdzik zapalili znicz i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów.

Uroczyste obchody

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w piątek (10.07.2026) w Piszu. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Świętego Jana Chrzciciela pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego dr. Józefa Górzyńskiego oraz Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura.

Następnie uczestnicy wydarzenia, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, kompanii honorowej i pocztów sztandarowych przemieścili się na Rynek Miejski w Piszu. Tam dowódca uroczystości złożył meldunek nadinsp. Romanowi Kusterowi I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który przywitał się ze sztandarami i dokonał przeglądu pododdziałów. Podczas podniesienia flagi państwowej na maszt został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Minutą ciszy uczczona została pamięć po funkcjonariuszach Policji, którzy odeszli na wieczną służbę. Następnie gospodarz wydarzenia insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie powitał zgromadzonych na placu.

W swoim wystąpieniu szef warmińsko-mazurskich policjantów podkreślił, że tegoroczne Święto Policji ma wyjątkowy charakter poprzez nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Piszu.

Część naszej służby i pracy łatwo podsumować statystykami – zmierzymy wykrywalność, czas reakcji na zgłoszenie, podamy liczbę patroli czy przeprowadzonych interwencji. Nie sposób jednak policzyć tego, co najważniejsze – pasji, oddania, nierzadko poświęcenia, z jakimi policjanci i pracownicy Policji codziennie wykonują swoje obowiązki. Wiedza, doświadczenie, siła charakteru każdej z tych osób tworzą fundament tego, na czym opiera się Policja. Cieszę się, że przymioty te znajdują uznanie w oczach społeczeństwa, czego wyrazem jest wręczany dzisiaj sztandar.

W uroczystym apelu uczestniczyli: Marcin Kulasek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posłowie na Sejm RP: Anna Wojciechowska, Janusz Cichoń, Artur Chojecki oraz Zbigniew Ziejewski. Senator RP – Jolanta Piotrowska. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Roman Kuster. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Warmii i Mazur na czele z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Marcinem Kuchcińskim, Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim – Mateuszem Szauerem, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Katarzyną Sobiech, Starostą Piskim – Jerzy Małeckim oraz Burmistrzem Pisza – Dariuszem Kińskim. Przedstawiciele duchowieństwa – Arcybiskup Metropolita Warmiński dr Józef Górzyński, Biskup Ełcki Jerzy Mazur oraz Naczelny Prawosławny Kapelan Policji – Andrzej Bołbot.

Wśród znamienitych gości znaleźli się także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji na co dzień współpracujących z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie z gen. bryg. SG dr. Danielem Wojtaszkiewiczem Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz nadbryg. Michałem Kamienieckim Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz na czele.

Wśród gości znaleźli się również: nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, nadinsp. Bogusława Ziemba – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku i nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Nie zabrakło przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i przedstawicieli nauki i oświaty, prezesów fundacji i stowarzyszeń, którzy swoją działalnością wspierają naszą formację. Nie mogło też zabraknąć reprezentantów policyjnych związków zawodowych: Józefa Dzikiego – Przewodniczącego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność w Olsztynie, mł. insp. Sławomira Koniuszego – Przewodniczącego Regionu Forum Związków Zawodowych, a zarazem Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, asp. szt. Rafała Bieleckiego – Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Organizacji Wojewódzkiej Warmińsko-Mazurskiego Związku Zawodowego Policyjna Solidarność oraz przedstawiciele cywilnych związków zawodowych na czele z Joanną Rosińską.

W uroczystej zbiórce wzięło udział ścisłe kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi jednostek w regionie, dowódcy, naczelnicy wydziałów i zarządów KGP oraz funkcjonariusze i pracownicy Policji wraz z rodzinami. W obchodach tegorocznego Święta Policji udział wzięli również byli komendanci wojewódzcy oraz miejscy Policji, jak i emerytowani funkcjonariusze. Nie zabrakło przedstawicieli mediów, a przede wszystkim mieszkańców powiatu piskiego.

Obchody Święta Policji uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz Chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego.

Odznaki, wyróżnienia i awanse…

W garnizonie warmińsko-mazurskim w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych 70 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych odznakami „Zasłużony Policjant”. 2 policjantów odznaczono Złotą Odznaką, 11 funkcjonariuszy Srebrną Odznaką i 57 osób wyróżniono Brązową Odznaką. W sumie 592 funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie Policyjne. 3 osoby zostały wyróżnione przez MSWiA „Medalami za Zasługi dla Policji”, w tym „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji” odznaczono ppłk SG Marka Zacharskiego – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Elblągu. Na stopień inspektora Policji został mianowany Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie Wojciech Zajkowski. W sumie 592 funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie Policyjne.

Akty mianowania na wyższy stopień policyjny awansowym osobiście wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji, a towarzyszył mu Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

„Medal Stulecia Służby Kobiet w Policji”

Rok 2026 to także, to także 101 lat obecności kobiet w szeregach Policji. To ponad wiek odwagi, profesjonalizmu i służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Odznaka okolicznościowa pod nazwą „Medal Stulecia Służby Kobiet w Policji” została ustanowiona w 2025 roku, w setną rocznicę powołania pierwszych struktur kobiecych w Policji Państwowej . Jego wręczeniu powinny towarzyszyć uroczyste okoliczności i atmosfera. Tak się stało podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji. Tym wyjątkowym odznaczeniem za szczególne osiągnięcia oraz ponadprzeciętny wkład w rozwój Policji wyróżniono Joannę Rosińską z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

„Servire Auso”

Podczas uroczystych obchodów Święta Policji wręczone zostały statuetki „Servire Auso”. Jest to wyróżnienie, które otrzymują policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ryzykując własnym życiem, bądź zdrowiem uratowali życie innej osobie bądź swoim wyjątkowym zaangażowaniem przyczynili się do wymiernej poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

asp. szt. Paweł Kutryb z Posterunku Policji w Pieniężnie (KPP w Braniewie) – w marcu 2026 roku wraz ze świadkami ryzykując własne życie uratował mężczyznę, który wpadł do lodowatej wody rzeki. Policjant położył się na zamarzniętą taflę lodu. Rzucił rzutkę ratowniczą i obwiązał linką nogę tonącego mężczyzny, którą resztkami sił udało mu się wystawić ponad lód. Dzięki determinacji i współpracy wszystkich uczestników akcji udało się wyciągnąć poszkodowanego na brzeg. Decyzją MSWiA asp. szt. Paweł Kutryb został również odnaczony "Medalem imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja".

– w marcu 2026 roku wraz ze świadkami ryzykując własne życie uratował mężczyznę, który wpadł do lodowatej wody rzeki. Policjant położył się na zamarzniętą taflę lodu. Rzucił rzutkę ratowniczą i obwiązał linką nogę tonącego mężczyzny, którą resztkami sił udało mu się wystawić ponad lód. Dzięki determinacji i współpracy wszystkich uczestników akcji udało się wyciągnąć poszkodowanego na brzeg. Decyzją MSWiA asp. szt. Paweł Kutryb został również odnaczony "Medalem imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja". sierż. Sylwester Wołkowicz z Komisariatu Policji w Orzyszu (KPP w Piszu) – w lutym 2026 roku wspólnie z kolegą z patrolu uratowali wędkarza pod którym załamał się lód. Wyróżniony policjant położył się na taflę kruchego lodu. Asekurowany przez kolegę dotarł do 63-latka i z trudem wyciągnął go z przerębla, co było skrajnie niebezpieczne.

35-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nadano „Krzyże 35-lecia powstania NSZZP Policjantów”. Wyróżniono 3 funkcjonariuszy z garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy przez lata angażują się w obronę praw pracowniczych i rozwój środowiska policyjnego. Medale odznaczonym wręczył mł. insp. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Piszu

Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności i męstwa. Jest wyróżnieniem dla obecnych, ale też i byłych pracowników i funkcjonariuszy jednostki. Takiego zaszczytu dostąpili ci, którzy na co dzień są związani z Komendą Powiatową Policji w Piszu i swoją pracą dbają o porządek oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Żeby do takiego wydarzenia doszło, potrzebna była praca i zaangażowanie wielu osób. Zaczęło się od tego, że w uznaniu dla osiągnięć w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu piskiego oraz jako wyraz zaufania lokalnej wspólnoty do działań Policji, w dniu 30 stycznia 2026 roku zawiązał się Komitet Honorowy na rzecz ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Piszu. Do finalizacji działań tej grupy doszło podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, kiedy Komendzie Powiatowej Policji w Piszu wręczony został upragniony Sztandar. Od tej pory będzie on godnie reprezentował piską Policję podczas wielu uroczystości.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru 20 gwoździ honorowych, które wbili uczestnicy uroczystości a także złożyli podpisy w Księdze Honorowej Sztandaru. Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste poświęcenie przez Arcybiskupa dr Józefa Górzyńskiego. Następnie przewodniczący Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Piszu Wojciech Małecki przekazał Sztandar I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który kolejno wręczył go Komendantowi Powiatowemu Policji w Piszu podinsp. Jackowi Kępińskiemu, jako symbol najwyższego uznania, godności i dumy.

W trakcie uroczystości nadinsp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas swojego przemówienia zwrócił się do funkcjonariuszy:

W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia oraz swoim – serdecznie gratuluję wszystkim, którzy dziś otrzymali wyróżnienie i awanse. Są one wyrazem uznania dla państwa profesjonalizmu, zaangażowania oraz codziennej odpowiedzialnej służby i pracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do państwa rodzin i bliskich. To dzięki ich zrozumieniu, cierpliwości i codziennemu wsparciu możecie w pełnym oddaniu realizować swoją misję.

Profilaktyka i promocja zawodu policjanta

Zorganizowana na szeroką skalę uroczystość była także doskonałą okazją do promocji zawodu policjanta. Na najmłodszych uczestników pod namiotami promocyjno-profilaktycznymi przygotowano moc atrakcji. Można było podziwiać policyjne umundurowanie oraz sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.

Zostań policjantem

Aktualnie służbę w Policji na Warmii i Mazurach pełni 3675 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Do obsadzenia pozostaje 168 wolnych miejsc.

Rekrutacja trwa nieprzerwanie, a potencjalni kandydaci mogą aplikować poprzez osobiste stawiennictwo w sekcji doboru KWP w Olsztynie lub w komórkach kadrowych w komendach powiatowych oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz platformy ePUAP.

O zainteresowaniu służbą w Policji świadczy liczba 738 podań o przyjęcie do niej od początku roku. W 2025 roku tych podań było 1528.

Więcej o rekrutacji do służby w Policji możemy dowiedzieć się na stronie - REKRUTACJA DO POLICJI

(aj)