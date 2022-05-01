Kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli został zatrzymany przez policjantów Powrót Drukuj Mężczyzna, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał policjantom ulicami miasta został zatrzymany tego samego dnia późnym wieczorem. Noc spędził w policyjnym areszcie. 20-latek chciał uniknąć spotkania z mundurowymi, ponieważ wsiadł za kierownicę wbrew sądowemu zakazowi kierowania. Czekają go zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli oraz jazdy na zakazie. Odpowie też za spowodowanie co najmniej dwóch kolizji drogowych i szereg wykroczeń, które popełnił w czasie, w którym uciekał przed funkcjonariuszami. Śledczy biorą też pod uwagę wątek narażenia osób postronnych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

W poniedziałek (06.07.2026 r.) po godzinie 11:00 policjanci olsztyńskiej drogówki pełnili służbę na ulicy Armii Krajowej w Olsztynie. Jeden z funkcjonariuszy miał zamiar zatrzymać do kontroli kierującego osobowym Daewoo, który przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość. Tarczą podał kierującemu sygnał do zatrzymania, jednak ten zignorował polecenie i minął mundurowego. Policjanci wsiedli do ustawionego w pobliżu radiowozu i ruszyli w bezpośredni pościg. Do działań włączone zostały pozostałe pracujące na terenie miasta patrole.

Kiedy kierujący Daewoo dojechał w okolice olsztyńskiego Parku Kusocińskiego i zorientował się, że dalsza ucieczka autem jest skazana na niepowodzenie, wysiadł z samochodu i kontynuował ucieczkę pieszo. Zniknął z oczu policjantów między blokami pobliskiego osiedla.

Działania zmierzające do zatrzymania mężczyzny były kontynuowane przez funkcjonariuszy służby patrolowej, wywiadowczej, ruchu drogowego i przewodników psów służbowych. Jednocześnie swoje czynności rozpoczęli kryminalni z Wydziału do Waki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Olsztynie.

Zbiegły kierowca zdawał sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji się znalazł, więc próbował szukać ukrycia z dala od miejsc, w których przebywał na co dzień.

Działania funkcjonariuszy zakończyły się tego samego dnia późnym wieczorem. Kryminalni – przy wykorzystaniu metod pracy operacyjnej – ustalili miejsce ukrywania się mężczyzny. Samo zatrzymanie zrealizowali olsztyńscy wywiadowcy. 20-latek został ujęty w domu znajdującym się w jednej z wsi położonej bezpośrednio przy granicach administracyjnych Olsztyna.

Z informacji zgromadzonych w policyjnych kartotekach wynikało, że mężczyzna wsiadł za kierownice wbrew zakazowi prowadzenia pojazdów. Zakaz ów został wydany przed sąd jako punkt wyroku za to, że 20-latek dokładnie rok wcześniej nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec policjantom ze Szczytna.

Przed zatrzymanym przesłuchanie w charakterze podejrzanego o jazdę autem mimo zakazu oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Poza tym odpowie za spowodowanie dwóch kolizji oraz szereg wykroczeń, które popełnił w czasie swojej ucieczki – w tym między innymi jazdę chodnikiem lub niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy, na podstawie którego zatrzymany będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszystkie złamane przez siebie przepisy drogowe. Kluczowe w tym kontekście będą relacje policjantów biorących udział w działaniach, zeznania świadków oraz nagrania pochodzące z systemów monitoringów.

W toku postępowania w sprawie niezatrzymania się do kontroli śledczy będą również badali wątek narażenia osób postronnych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

jw

Deskrypcja tekstowa filmu: nagranie przedstawia policyjny pościg ulicami Olsztyna.