Zlecili 15-latkowi podpalenie auta. Zatrzymane zostały trzy osoby Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Pisza mających związek ze sprawą podpalenia samochodu. Do zdarzenia doszło w kwietniu tego roku. 46-latek nakłonił znajomego 40-latka, by ten znalazł osobę, która podpali wskazany przez niego samochód w zamian za korzyść majątkową. Tak też się stało. Toyotę podpalił wynajęty 15-latek, który otrzymał 1500 zł. Dwaj dorośli usłyszeli zarzuty i objęci zostali policyjnymi dozorami. Nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Piscy kryminalni wyjaśnili sprawę podpalenia samochodu marki Toyota. Zdarzenie to miało miejsce w kwietniu tego roku w Piszu. Pod osłoną nocy nieznany sprawca podpalił zaparkowany samochód marki Toyota Corolla. Zniszczeniu uległ także pojazd marki Peugeot Partner stojący obok. Właściciel obu aut wycenił straty na łączną kwotę blisko 100 000 zł.

Kluczowym dla wyjaśnienia tej sprawy okazał się monitoring zarówno miejski, jak i zapis z prywatnych kamer. Na tej podstawie funkcjonariusze ustalili, że podpalenia samochodu dokonał młody mężczyzna, który na miejsce przyjechał hulajnogą. Ustalenie jego tożsamości było tylko kwestią czasu i tak też się stało. Był to 15-letni mieszkaniec piskiej gminy. Otrzymał on od znajomego propozycję podpalenia Toyoty w zamian za korzyść majątkową w wysokości 1500 zł. Nastolatek miał przygotowany przez zleceniodawcę baniak z benzyną schowany w reklamówkę. Otrzymał też instrukcję, jak ma to zrobić, aby było skutecznie. Zgodnie z zaleceniem nastolatek miał wybić szybę w aucie i rozlać benzynę w środku, by lepiej się paliło. Pomimo wielokrotnych prób 15-latek nie zdołał wybić żadnej szyby w Toyocie. Oblał więc samochód benzyną i go podpalił.

Do sprawy tej policjanci zatrzymali też dwóch mieszkańców Pisza w wieku 46 i 40 lat. Pierwszy z nich 46-latek, to pomysłodawca i zleceniodawca podpalenia Toyoty. Samochód ten należał do mężczyzny, z którym miał zatarg. Wykonaniem zadania zajął się jego 40-letni kolega, który wykorzystał do tego 15-latka. Starszy z zatrzymanych usłyszał zarzut podżegania do popełnienia przestępstwa zniszczenia cudzej rzeczy. Grozi mu za to kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

40-latek usłyszał zarzut wykorzystania nastolatka do popełnienia przestępstwa podpalenia samochodu, ale to nie jedyny czyn, za który odpowie. W jego domu policjanci znaleźli znaczną ilość narkotyków w postaci marihuany i amfetaminy. Grozi mu zatem kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Decyzją sądu obaj mężczyźni objęci zostali policyjnym dozorem. Mają też zakaz opuszczania kraju. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

(asz/aj)

Deskrypcja tekstowa wideo: nagrania przedstawia prowadzenie zatrzymanych osób przez policjantów. Na filmie umieszczono napis: Komenda Powiatowa Policji w Piszu.