FINAŁ WOJEWÓDZKICH ELIMINACJI DO KONKURSU „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO” Powrót Drukuj Zakończyły się wojewódzkie eliminacje do XXXVI edycji konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Do rywalizacji o tytuł najlepszego policjanta pionu ruchu drogowego z Warmii i Mazur stanęło 19 funkcjonariuszy, którzy wcześniej wygrali eliminacje na szczeblu komend miejskich i powiatowych. Pierwsze miejsce zajął asp. Grzegorz Ruszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Na drugim stopniu podium stanął mł. asp. Jakub Wygnał z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Obaj będą reprezentować nasz garnizon w zmaganiach ogólnopolskich. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zakończył się XXXVI Wojewódzki Finał Konkursu Policjanta Ruchu Drogowego, który w tym roku odbył się na terenie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. Nad organizacją eliminacji i ich sprawnym przebiegiem czuwali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król.

Partnerami konkursu zostali: Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Michelin Polska, Polski Związek Motorowy oraz Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego.

W sobotę (16.05.2026) rywalizowali między sobą policjanci z wydziałów ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego. Wcześniej w każdym powiecie spośród wszystkich policjantów ruchu drogowego wybrany został ten najlepszy, który reprezentował swój powiat w kolejnym etapie zmagań.

Wojewódzki Finał Konkursu Policjant Ruchu Drogowego składał się z sześciu konkurencji: testu wiedzy, strzelania z broni krótkiej, kierowania ruchem na skrzyżowaniu, jazdy sprawnościowej motocyklem, jazdy sprawnościowej samochodem oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej w zdarzeniu komunikacyjnym. Wszystkie konkurencje zostały opracowane w sposób, który pozwoliły ocenić umiejętności realnie potrzebne w codziennej służbie na drodze.

Po intensywnych zmaganiach, najlepsi okazali się:

I miejsce – asp. Grzegorz Ruszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

II miejsce – mł. asp. Jakub Wygnał z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

III miejsce – sierż. Kacper Dujnowski z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku

Dodatkowo zostali wyłonieni najlepsi zawodnicy z konkurencji indywidualnych:

Test wiedzy – mł. asp. Jakub Wygnał z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Pierwszej pomocy przedmedycznej – należy podkreślić, że pięciu funkcjonariuszy osiągnęło skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej na poziomie 99%, osiągając tym samym pierwsze miejsce (kolejność alfabetyczna) – sierż. Paweł Kępiński z KPP w Działdowie, sierż. Karol Kierzniewski z KPP w Ostródzie, mł. asp. Piotr Lisiewski z KPP w Węgorzewie i mł. asp. Tomasz Stypułkowski z KPP w Ełku.

Kierowanie ruchem – asp. Grzegorz Ruszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Strzelanie z broni krótkiej – sierż. Kacper Dujnowski z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Jazdy sprawnościowej motocyklem – sierż. Karol Kierzniewski z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Jazdy sprawnościowej samochodem – mł. asp. Marcin Nowacki z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

W uroczystym zakończeniu XXXVI Wojewódzkiego Finału Konkursu Policjanta Ruchu Drogowego udział wzięli m.in.: insp. Radosław Drach Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie podinsp. Maciej Surowiec, Marek Bojarski Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, Zygmunt Kiersz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Grzegorz Wojasiński Dyrektor ds. Relacji Publicznych Michelin Polska, Robert Zalewski Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Olsztynie, Marek Zieliński Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, Zbigniew Magnuszewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego.

Wszystkim uczestnikom na zakończenie zmagań pogratulował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Radosław Drach. Podkreślił, że ich codzienna, sumienna służba w znaczący sposób przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach regionu.

Laureaci konkursy otrzymali nagrody finansowe od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie a nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników przygotowali partnerzy konkursu.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc finału wojewódzkiego będą reprezentować nasz garnizon w finale ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się w dniach 15-19 czerwca 2026 roku na terenie garnizonu łódzkiego.