Policjanci z Warmii i Mazur na podium Mistrzostw Polski GPC Powrót Drukuj Funkcjonariusze Policji z regionu Warmii i Mazur odnieśli znaczące sukcesy podczas XVII Mistrzostw Polski GPC w Zalesiu. Trzech policjantów zdobyło liczne medale, ustanowiło rekord oraz przyczyniło się do drużynowego triumfu reprezentacji Policji.

W dniach 18–19 kwietnia 2026 r. w Zalesiu (woj. mazowieckie) odbyły się XVII Mistrzostwa Polski organizowane przez GPC Polska. Zawody rozegrano w hali sportowej Szkoły Podstawowej, a w rywalizacji wzięli udział czołowi zawodnicy sportów siłowych z całego kraju. Wydarzenie stanowi ważny etap przygotowań do startów międzynarodowych.

Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów Policji z Warmii i Mazur, którzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom sportowy.

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie osiągnął imponujące wyniki – 202,5 kg w wyciskaniu sztangi leżąc oraz 307,5 kg w martwym ciągu. Rezultaty te przełożyły się na liczne miejsca medalowe, w tym pierwsze miejsca w martwym ciągu w kategorii do 125 kg oraz w klasyfikacji służb mundurowych. Dodatkowo zawodnik ustanowił rekord Polski służb mundurowych w martwym ciągu w tej kategorii wagowej w klasyfikacji open.

Policjant z KPP w Szczytnie

Policjant z KPP w Szczytnie

Policjant z KPP w Szczytnie

Znakomicie zaprezentował się również mł. asp. Karol Prawdzik z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Funkcjonariusz zdobył łącznie pięć medali – trzy złote oraz dwa srebrne. Wywalczył m.in. wicemistrzostwo Polski służb mundurowych w kategorii OPEN w wyciskaniu sztangi leżąc, a także pierwsze miejsca w kategorii do 125 kg zarówno w klasyfikacji ogólnej, jak i wśród służb mundurowych. Jest on członkiem Reprezentacji Polskiej Policji w sportach siłowych i znacząco przyczynił się do sukcesu drużyny.

Policjant z KPP w Gołdapi

Policjant z KPP w Gołdapi

Policjant z KPP w Gołdapi

Policjant z KPP w Gołdapi

Policjant z KPP w Gołdapi

Policjant z KPP w Gołdapi

Na podium wielokrotnie stawał także st. asp. Cezary Urbaniak z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Startując w kategorii do 110 kg w grupie masters, zdobył liczne medale zarówno w martwym ciągu, jak i wyciskaniu sztangi leżąc. Wśród jego osiągnięć znalazły się m.in. pierwsze miejsce w kategorii masters w obu konkurencjach oraz wysokie lokaty w klasyfikacjach absolutnych.

Policjant z KPP w Działdowie

Policjant z KPP w Działdowie

Policjant z KPP w Działdowie

Dzięki znakomitym wynikom indywidualnym reprezentacja Polskiej Policji zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej zarówno w wyciskaniu sztangi leżąc, jak i w martwym ciągu wśród służb mundurowych.

Osiągnięcia funkcjonariuszy są dowodem ich wysokiego poziomu przygotowania, determinacji oraz umiejętności łączenia wymagającej służby z rozwijaniem sportowej pasji.

Na zakończenie policjanci składają podziękowania swoim przełożonym za wsparcie oraz Warmińsko-Mazurskiemu NSZZ Policjantów za wieloletnie wsparcie organizacyjne, finansowe i motywacyjne.

(pp/kh)