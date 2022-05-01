Balony przemytnicze na Warmii i Mazurach Powrót Drukuj Kolejny raz policjanci z Warmii i Mazur powiadomieni zostali o znalezieniu balonów z podczepionymi do nich paczkami. Jak się okazało, ładunkiem były wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Zostały one zabezpieczone przez policjantów, którzy będą teraz ustalać, kto miał być odbiorcą kontrabandy.

W piątek (10.04.2026 r.) od rana policjanci na Warmii i Mazurach otrzymywali zgłoszenia dotyczące balonów z podczepionymi pakunkami, które zostały zauważone i znalezione w różnych lokalizacjach. Dotyczyło to miejsc w powiatach bartoszyckim, ełckim, giżyckim i oleckim. Każde to miejsce oraz znaleziska zostały zabezpieczone przez policjantów. W te miejsca zadysponowani zostali też funkcjonariusze ze specjalistycznym sprzętem, którym sprawdzona została zawartość ładunków, aby mieć pewność, że nie stanowią one zagrożenia dla otoczenia.

Okazało się, że ładunki przenososze przez balony zawierały paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zostały one zabezpieczone do dalszych czynności procesowych. Funkcjonariusze teraz wyjaśniają kto był nadawcą tych paczek, i kto miał je odebrać.

Przypominamy, aby każda osoba, która zauważy taki balon, nie sprawdzała samodzielnie jego zawartości, nie próbowała dotykać i przemieszczać balonów lub paczek. Nigdy nie ma pewności co one zawierają. W każdym takim przypadku należy bezzwłocznie powiadomić o takim znalezisku policjantów, którzy podejmą właściwe działania w tej sprawie.