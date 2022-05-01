"Daj sobie czas, żeby nie dać się oszukać" - dobra rada od Pani Natalii Powrót Drukuj Oszuści działający metodą „na legendę” wykorzystują różne historie, by wpłynąć na swoje ofiary. Grają na ich emocjach wymuszając szybkie działania pod wpływem stresu. A czasami wystarczy chwila zastanowienia, krótka refleksja i próba zweryfikowania informacji usłyszanej w słuchawce telefonu. Tak jak zrobiła to Pani Natalia, która pomogła policjantom KWP w Olsztynie przygotować krótki film na ten temat.

W całym 2025 roku policjanci na Warmii i Mazurach stwierdzili ponad 200 oszustw, w których przestępcy posłużyli się metodą "na legendę". Ich ofiary steraciły prawie 4,5 mln złotych. Od początku 2026 roku do połowy marca stwierdzonych zostało prawie 50 takich przestępstw. Wykrywalność tych przestępst wzrasta i kolejne osoby trafiają za kraty. Niestety na ich miejsce przychodzą nowi, a legendy tyworzone przez oszustów są bardzo różne: na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, na wypadek, na akcje służb, na inwestycje, itp.

To co je łączy to cel i schemat działania oszustów. Przestępcy wykorzystują socjotechniki i manipulacje, dzięki którym, wywołując poczucie stresu i zagrożenia u swoich ofiar, nakłaniają je do oddania lub przelania swoich pieniędzy na wskazane konta. Niestety mimo wielu działań informacyjnych i prewencyjnych, ten problem nie znika. A ci przestępcy są wyjątkowo perfidni. Żerują na zaufaniu innych osób do instytucji publicznych, nie ma dla nich znaczenia czy ich ofiarą jest osba młoda, czy senior, nie obchodzi ich to, że pozbawiają kogoś oszczędności życia.

To co najlepiej chroni przed tego typu oszustami to wiedza na temat sposobów ich działania, zdrowy rozsądek i prawidłowa reakcja na takie zarożenie, usłyszane w słuchawce telefonu. Choć czasami wydaje się to syzyfową pracą, to niezmiennie przypominamy o tym zagrożeniu i sposobach ochrony przed nim. Czasami pomagają nam w tym inni.

Tym razem z pomocą przyszła nam Pani Natalia, która wzięła udział w nagraniu przygotowanym przez policjantów z Komendy Wopjewódzkiej Policji w Olsztynie.

Pani Natalia Marcinek-Bartosiewicz jest emerytką i, jak sama przyznaje, nie raz miała do czynienia z próbami oszustwa. Dlatego gdy pojawiła się możliwość udziału w spocie o metodzie "na wnuczka" nie trzeba było jej namawiać, od razu się zgodziła. Z własnego doświadczenia wie, jak sprytni i przekonujący potrafią być oszuści, dlatego chciała przestrzec innych. Swoim wystąpieniem chciała nie tylko nagłośnić problem, ale przede wszystkim przestrzec innych i pokazać, jak rozpoznać próbę oszustwa oraz jak na nią reagować. Wierzy, że edukacja i rozmowa na ten temat mogą realnie przyczynić się do ograniczenia liczby takich przestępstw i uchronić wiele osób przed utratą oszczędności życia.