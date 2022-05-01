Policjanci zatrzymali „odbieraków” i odzyskali 136 tysięcy złotych Powrót Drukuj Elbląscy policjanci zatrzymali 22-latka oraz 19-latka podejrzanych o udział w procederze oszustw „na legendę”. Mężczyźni trafili w ręce policjantów operacyjnych elbląskiej Policji, niedługo po tym, jak odebrali od seniorki 136 tysięcy złotych. Oszuści wprowadzali w błąd swoje ofiary w trakcie rozmowy telefonicznej. Podawali się za policjantów i pod pozorem ujęcia „prawdziwych złodziei” nakłaniali osoby do przekazania im pieniędzy. 22-latek został tymczasowo aresztowany. Jak się okazało, to nie pierwsze takie przestępstwo na jego koncie.

W pierwszej połowie marca 2026 roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w efekcie pracy operacyjnej zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o udział w oszustwach popełnianych metodą „na legendę”.

W tym konkretnym przypadku tą legendą była historia, w której oszuści podawali się za policjantów rozpracowujących szajkę złodziei. Seniorka z Braniewa, do której zadzwonili, miała im pomóc w ujęciu przestępców poprzez udział w akcji policjantów. Kobieta niestety dała się zmanipulować oszustom i przekazała im niebagatelną sumę 136 tysięcy złotych.

Przestępcy nie nacieszyli się jednak zbyt długo zdobyczą. 19-latek i jego 22-letni kompan zostali zatrzymani przez prawdziwych policjantów niemal bezpośrednio po dokonaniu oszustwa. Policjanci operacyjni Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Elblągu zabezpieczyli w samochodzie podejrzanych gotówkę, którą ci wcześniej mieli odebrać od oszukanej kobiety.

Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów

Odzyskane banknoty

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 14.92 MB)

Jak się szybko okazało, ten czyn nie był jedynym, jaki jest przypisywany 22-letniemu zatrzymanemu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dwóch innych podobnych oszustw popełnionych na terenie Elbląga. Miały one miejsce w lutym tego roku. W tym przypadku sprawca miał posługiwać się metodą "na wnuczka", gdzie wprowadzał w błąd rozmówcę poprzez informację o wypadku jaki miał spowodować jego wnuk i w ten sposób doprowadzać do wyłudzenia pieniędzy.

Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-latka oraz dozór policyjny wobec 19-latka. Sąd aresztował starszego mężczyznę na 3 miesiące. Za oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(kn/tm)

„Daj sobie czas, aby nie dać się oszukać”

Oszuści działający metodą „na legendę” wykorzystują różne historie, by wpłynąć na swoje ofiary. Grają na ich emocjach wymuszając szybkie działania pod wpływem stresu. A czasami wystarczy chwila zastanowienia, krótka refleksja i próba zweryfikowania informacji usłyszanej w słuchawce telefonu. Tak jak zrobiła to Pani Natalia, która pomogła policjantom KWP w Olsztynie przygotować krótki film na ten temat.