Kryminalni w akcji - szybka reakcja i pomoc dla kierowcy Powrót Drukuj Zazwyczaj działają w ukryciu i zatrzymują przestępców. Tym razem czujność i szybka reakcja policjantów Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie zapobiegły potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę, który jechał w sposób wskazujący na utratę kontroli nad pojazdem. Zachodziło podejrzenie nietrzeźwości. Jak się okazało u mężczyzny wystąpiły objawy hipoglikemii.

W czwartek (05.03.2026 r.) po godzinie 18:00 na jednej z ulic w Węgorzewie policjanci Wydziału Kryminalnego zwrócili uwagę na samochód osobowy marki Opel. Kierujący pojazdem poruszał się w sposób nienaturalny, zjeżdżając na przeciwległy pas jezdni, co mogło stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 65-letni mieszkaniec powiatu gołdapskiego, który poinformował policjantów, że choruje na cukrzycę i najprawdopodobniej właśnie doświadcza hipoglikemii.

Film Nagranie ukazujące moment interwencji Opis filmu: Nagranie ukazujące moment interwencji. Samochód jadący wieczorem drogą Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie ukazujące moment interwencji (format mp4 - rozmiar 10.18 MB)

Policjanci zapewnili męzczyźnie bezpieczeństwo i wezwali pomoc medyczną. Działali spokojnie, dbając o komfort mężczyzny oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego w tym miejscu. W trakcie oczekiwania na przyjazd Zespołu Ratownictwa Medycznego stale monitorowali stan zdrowia kierującego, wykazując się empatią i zaangażowaniem. Ich postawa pozwoliła na sprawne przeprowadzenie interwencji i ograniczenie ryzyka wystąpienia groźniejszych skutków zdarzenia.

Po udzieleniu pomocy medycznej 65-latek został przekazany pod opiekę osoby bliskiej, która zapewniła mu bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania. Interwencja jest przykładem, jak ważna jest czujność, odpowiedzialność i właściwa reakcja funkcjonariuszy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Postawa policjantów Wydziału Kryminalnego pokazuje, jak ważne jest zaangażowanie tych funkcjonariuszy także poza typowymi działaniami operacyjnymi. Ich szybka reakcja i odpowiedzialne działanie mogły zapobiec poważnemu zagrożeniu na drodze oraz pomogły osobie znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowia.

(mh/tm)