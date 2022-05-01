Kobiety w Policji – równe szanse i ochrona zdrowia Powrót Drukuj W Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim odbyło się przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Kobiety w Policji - równe szanse i ochrona zdrowia”, skierowane do policjantek oraz pracownic Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. W wydarzeniu uczestniczyły również podopieczne Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, co było wyrazem pamięci i wsparcia dla rodzin poległych policjantów.

Szkolenie (2-3.03.2026) realizowane było w ramach działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych na zdrowie, dobrostan oraz rozwój osobisty kobiet. Jego celem było zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne kobiety – zarówno w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i w kontekście równości szans oraz łączenia różnych ról życiowych. Program promował postawy sprzyjające dbaniu o siebie, przełamywaniu stereotypów oraz redukcji stresu zawodowego.

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął warsztat „Równe szanse kobiet w Policji a dobrostan i równowaga życiowa”, który poprowadziła podinsp. Dorota Rak – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka.

Następnie asp. szt. Małgorzata Konopko – specjalista Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie przeprowadziła warsztat „Ła – Godność kobiet w środowisku mundurowym”. W części medycznej uczestniczki wysłuchały wykładu dr hab. Michała Boraczyńskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na temat wpływu suplementacji hydrolizowanego kolagenu na zdrowie skóry. Dr Maciej Żukowski z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie omówił kierunki rozwoju ginekologii funkcjonalnej i estetycznej. Natomiast lekarze ze Szpitala Klinicznego MSWIA z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie tj. dr hab. n. med. Roman Sosnowski przybliżył temat zdrowia urologicznego kobiet i mężczyzn, a dr hab. n. med. Janusz Kocik zaprezentował zagadnienia dotyczące chorób cywilizacyjnych wśród służb mundurowych oraz profilaktyki onkologicznej.

Dzień zakończył się wodnym treningiem dynamicznym, który pozwolił połączyć teorię z praktyką i pokazał, jak ruch wpływa na regenerację oraz redukcję napięcia.

Drugi dzień rozpoczął się wystąpieniem Marty Białczak i Joanny Czarkowskiej-Kalinowskiej ze Szpitala Klinicznego MSWIA z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie na temat ścieżki onkologicznej pacjenta oraz roli koordynatorów opieki onkologicznej. W kolejnym wystąpieniu Beata Frelczak z Zespołu BHP KWP w Olsztynie poruszyła zagadnienie przełamywania barier w profilaktyce HIV, HCV, HBV i innych STIs kobiet w środowisku służb. Dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat „Ciało kobiety – profilaktyka przeciążeń, bólu i zmęczenia” poprowadzony przez Irynę Ionutsa z Zakładu Usprawnienia Leczniczego ww. szpitala. W ramach szkolenia odbył się również wykład pt. „Zdrowie skóry kobiet – świadoma pielęgnacja”, przygotowany przez ekspertki firmy „Ziaja” połączony z dermokonsultacjami, które spotkały się z dużą uwagą i aktywnością Pań.

Blok dotyczący sprawności fizycznej poprowadzili podkom. Paweł Piskorz oraz mł. asp. Maciej Sarnacki z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie. Wykład „Trening siłowy i kreatyna jako element wsparcia, a nie kulturystyki” oraz zajęcia sportowe „Aktywność fizyczna jako klucz do dobrego samopoczucia” pokazały, że ruch jest inwestycją w zdrowie, a nie jedynie formą rywalizacji.

Pomysłodawczynią i organizatorką szkolenia była podinsp. Dorota Rak przy wsparciu policjantek i pracownic Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Program przedsięwzięcia był możliwy do realizacji dzięki zaangażowaniu współorganizatorów: Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie, Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Olsztynie, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy KWP w Olsztynie, Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Podczas szkolenia głos zabrał insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który podziękował organizatorom i współorganizatorom za inicjatywę oraz podkreślił znaczenie działań wspierających zdrowie i rozwój kobiet w formacji. Wyraził również uznanie dla uczestniczek, życząc im satysfakcji ze zdobytej wiedzy oraz konsekwencji w dbaniu o własne zdrowie i równowagę.

Spotkanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestniczki. Podkreślały one nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale również atmosferę wsparcia, otwartości i wzajemnej inspiracji. Wiele z nich już dziś zadeklaruje gotowość udziału w kolejnej edycji wydarzenia.

Dla zachowania równowagi podobne przedsięwzięcie edukacyjne planowane jest w październiku – tym razem skierowane będzie do mężczyzn pełniących służbę i pracujących w Policji.

Szkolenie wpisuje się w zadania określone dla Policji w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2026 oraz w założenia dotyczące równości płci w Policji na lata 2023–2026, w szczególności w obszarze promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki chorób przewlekłych, aktywności fizycznej oraz budowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

