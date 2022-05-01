Policjanci doskonalą działania podczas zabezpieczenia meczów piłkarskich Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz funkcjonariusze Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji z województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzili wspólne ćwiczenia przygotowujące do zabezpieczenia meczów piłkarskich rundy wiosennej sezonu 2025/2026. Szkolenie miało na celu doskonalenie współpracy oraz procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa kibicom.

W środę (04.03.2026 r.) na stadionie OSiR w Olsztynie policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji z garnizonu warmińsko-mazurskiego wzięli udział w ćwiczeniach zgrywających, których celem było przygotowanie do zabezpieczania imprez masowych o charakterze sportowym. Szkolenie pozwoliło doskonalić współdziałanie policjantów podczas realizacji zadań związanych z ochroną porządku publicznego na stadionie oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.

Podczas ćwiczeń policjanci trenowali m.in. działania mające na celu niedopuszczenie do wtargnięcia kibiców na płytę boiska, zabezpieczenie sektorów zajmowanych przez kibiców gospodarzy i gości, a także organizację bezpiecznego wejścia kibiców miejscowych na stadion. Funkcjonariusze przećwiczyli również procedury reagowania w sytuacjach naruszenia porządku, w tym działania związane z wypuszczaniem kibiców z sektora po użyciu materiałów pirotechnicznych oraz ich legitymowaniem.

Ćwiczenia pozwoliły sprawdzić gotowość pododdziałów prewencji do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych oraz doskonalić współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami policji.

Szkolenie stanowiło element przygotowań do zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich rundy wiosennej sezonu 2025/2026.

(kh)