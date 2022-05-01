Próbował uniknąć kontroli drogowej. 38-latek zatrzymany po pościgu Powrót Drukuj Zarzuty związane z niezatrzymaniem się do kontroli drogowej, kierowania autem pod wpływem środków odurzających i wbrew sądowemu zakazowi oraz posiadaniem narkotyków usłyszał 38-latek z gminy Dźwierzuty. Mężczyzna próbował uniknąć kontroli drogowej, po tym jak świadek zgłosił policjantom jego niebezpieczną jazdę. Policjanci poprzez skuteczną interwencję zatrzymali drogowego bandytę.

W piątek (27.02.2026) po godz. 18:00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że zauważony przez zgłaszającego kierowca osobówki może być nietrzeźwy.



Policjanci szczycieńskiej drogówki zauważyli wskazany pojazd w miejscowości Trelkowo i użyli sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, wydając kierującemu polecenie zatrzymania się do kontroli drogowej. Mężczyzna jednak zignorował wydawane sygnały i kontynuował jazdę.



Podczas pościgu kierujący popełniał liczne wykroczenia w ruchu drogowym, stwarzając realne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Mężczyzna m. in. najeżdżał na linię podwójną ciągłą, poruszał się pod prąd oraz wymuszał pierwszeństwo przejazdu.



Pościg zakończył się w miejscowości Grom. To tam policjanci doprowadzili do tego, że mężczyzna zjechał z drogi i został zatrzymny.

Film Nagranie pościgu za uciekającym kierowcą Opis filmu: Nagranie pościgu za uciekającym kierowcą. Samochód widoczny po zmroku na drodze, uciekający przed radiowozem i wykonujący niebezpieczne manewry Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie pościgu za uciekającym kierowcą (format mp4 - rozmiar 28.16 MB)

Za kierownicą Opla siedział 38-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna znajdował się pod wpływem narkotyków oraz posiadał aktywny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów od czerwca 2021 roku.



Podczas dalszych czynności policjanci w plecaku znajdującym się w pojeździe znaleźli środki odurzające. Ponadto samochód nie posiadał aktualnej polisy OC, ważnych badań technicznych i nie był dopuszczony do ruchu.



38-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków, kierowania pojazdem z aktywnym zakazem sądowym, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania substancji odurzających. Odpowie również za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.

Wstępna analiza wykazała, że kierujący popełnił co najmniej 17 wykroczeń drogowych, za które grozi mu około 20 tysięcy złotych grzywny oraz 96 punktów karnych. Teraz o jego dalszym losie zdecyduję sąd.

(tm)