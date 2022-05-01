Szkolenia i sprzęt dla policjantów dzięki środkom Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Powrót Drukuj Do dyspozycji warmińsko-mazurskich policjantów trafi nowoczesny sprzęt, którego zakup był możliwy dzięki środkom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Zakup sprzętu i realizacja szkoleń o wartości ponad 1,5 mln zł, były możliwe dzięki porozumieniu zawartemu między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. To kluczowy dokument, który określa priorytety działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz przygotowania kraju na sytuacje kryzysowe a także sposoby finansowania tych działań.

Program obejmuje sześć głównych obszarów tematycznych, które wzmacniają system ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce. Pierwszy z nich to obiekty zbiorowej ochrony, czyli budowle ochronne, miejsca doraźnego schronienia oraz centralna ewidencja takich obiektów. Drugi – zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, w tym uzupełnienie zasobów oraz zapewnienie podstawowych usług w sytuacjach kryzysowych.

Trzeci obszar dotyczy utrzymania i rozwoju podmiotów ochrony ludności, takich jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), Państwowe Ratownictwo Medyczne czy organizacje pozarządowe. W jego ramach przewidziano m.in. zakup sprzętu ratowniczego i logistycznego oraz realizację zadań z zakresu pomocy humanitarnej.

Kolejne obszary to edukacja, szkolenia oraz zaplecze szkoleniowe, obejmujące działania edukacyjne, organizację szkoleń oraz badania i rozwój w dziedzinie ochrony ludności.

Piąty obszar obejmuje Bezpieczną Łączność Państwową oraz systemy alarmowania, ostrzegania i powiadamiania, które mają kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia.

Ostatni, szósty obszar zakłada utworzenie Korpusu obrony cywilnej – personelu oraz krajowej rezerwy obrony cywilnej, a także oznakowanie podmiotów realizujących te zadania.

W celu skutecznej realizacji założeń Programu, pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji zadania dotyczącego zwiększenia zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zapewnieniu ciągłości dostaw na ich utrzymanie i funkcjonowanie w sytuacjach wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz w czasie wojny.

Na ten cel, na mocy zawartego porozumienia, Wojewoda Warmińsko-Mazurski upoważnił Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do realizacji zamówień na łączną kwotę ponad 1 500 000 zł.

To zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup sprzętu, który teraz trafi do jednostek Policji w całym województwie. Za przekazane środki zakupione zostały m.in. mobilne stacje zasilania, obrotowe kamery i monokulary termowizyjne, nowoczesne latarki i lornetki, specjalistycznie wyposażone apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kontenery transportowe. Fundusze z programu umożliwiły też przeprowadzenie szkolenia dla operatorów dronów.

W środę (25.02.2026) sprzęt został zgromadzony w obiektach KWP w Olsztynie, skąd zostanie przekazany do dyspozycji warmińsko-mazurskiej Policji w jednostkach w całym regionie. Efekt realizacji tej inwestycji został przedstawiony podczas spotkania, w którym udział wzięli Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski, insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Jarosław Brzozowski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz mł. insp. Marcin Romanow Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Olsztynie.

