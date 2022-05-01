Wspomnienie patrona policjantów z Warmii i Mazur Powrót Drukuj Zadaniem przyszłych pokoleń jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach przeszłości. Minęło już 7 lat, odkąd patronem policjantów z Warmii i Mazur został nadkomisarz Heliodor Gruszczyński. Z tej okazji insp. Mirosław Elszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, wraz ze swoimi zastępcami oraz mł. insp. Sławomirem Koniuszym, Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi. W ten sposób oddali mu hołd i przypomnieli jego niezwykły życiorys.

We wtorek (10.02.2026) w siódmą rocznicę tego wydarzenia insp. Mirosław Elszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, wraz ze swoimi zastępcami oraz mł. insp. Sławomirem Koniuszym, Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą nadkomisarzowi Heliodorowi Gruszczyńskiemu.

Nadkomisarz Policji Państwowej Heliodor Gruszczyński – Syn Stanisława i Aleksandry z Dowgiałłów, urodził się dnia 7 lipca 1892 roku w Radziwiliszkach (Litwa Kowieńska). Ukończył 4 klasy gimnazjum w Dynaburgu. W okresie od 1 października 1911 roku do 1 października 1913 roku odbył służbę wojskową w Armii Rosyjskiej. Podczas I wojny światowej został powołany przez władze zaborcze do wypełnienia obowiązków w Armii Rosyjskiej (1914-1917).

W dniu 15 września 1917 roku przeszedł do I Korpusu Polskiego, sformułowanego z żołnierzy polskich pod dowództwem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Od nazwiska swojego dowódcy żołnierze nazywani byli Dowborczykami. Do Wojska Polskiego wstąpił dnia 6 listopada 1918 roku, zachowując stopień kapitana, gdzie służył do 1 października 1923 roku (szkołę oficerską ukończył w Dęblinie). Służbę pełnił w Baonach Celnych* i Wojskowej Straży Granicznej. Do Policji Państwowej wstąpił dnia 1 listopada 1923 roku.

W służbie uzyskał wykształcenie fachowe, ukończył m.in. X kurs w Szkole Oficerskiej. W roku 1939 był kandydatem na wykładowcę w szkołach policyjnych. Obowiązki służbowe wypełniał w miejscowościach: Wilno (Kierownik VI Komisariatu ), Chodzież, Kościan, Grudziądz i Nowe Miasto w powiecie Lubawa . Na komisarza Policji Państwowej mianowano go 1 lipca 1930 roku. Dnia 17 lipca 1935 roku podjął obowiązki służbowe na stanowisku komendanta powiatowego w Nowym Mieście powiat Lubawa.

W 1940 roku został zamordowany strzałem w tył głowy przez funkcjonariuszy NKWD w siedzibie, w miejscowości Kalinin, następnie pochowano go wraz z innymi ofiarami zbrodni katyńskiej w zbiorowej mogile w Miednoje. Pośmiertnie wyniesiony został do stopnia nadkomisarza Policji Państwowej. Dla uhonorowania funkcjonariusza posadzono Dąb Pamięci, który znajduje się w Zespole Szkół w Mrocznie.

Przyznane odznaczenia:

- Krzyż Walecznych – 29 marca 1921 r.

- Medaille de la Victoire – 25 września 1925 r.

- Medal Niepodległości – 23 grudnia 1933 r.

- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – 30 maja 1938 r.

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 19 kwietnia 1939 r.

Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński przekazał ojczyźnie największy dar – oddał za nią swoje życie. Taka patriotyczna i heroiczna postawa jest godna naśladowania dla każdego policjanta z garnizonu warmińsko – mazurskiego.