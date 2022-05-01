Dzielnicowi znają swój rejon, a policjantem jest się zawsze, nawet po służbie Powrót Drukuj Dobra praca dzielnicowego polega na doskonałej znajomości swojego rejonu służbowego oraz osób, które na co dzień się w nim poruszają. To właśnie ta wiedza, doświadczenie i czujność sprawiają, że policjanci skutecznie reagują na zagrożenia – również poza godzinami służby.

Po raz kolejny policjanci udowodnili, że policjantem jest się zawsze, nawet w czasie wolnym. Tak było w przypadku dzielnicowego z Posterunku Policji w Miłomłynie, który w sobotę (24.01.2026), po godzinie 12:00, przebywając prywatnie w okolicach jednego ze sklepów w Miłomłynie, zauważył znanego mu 61-letniego mężczyznę, który zgodnie z posiadaną przez dzielnicowego wiedzą nie powinien kierować pojazdami.

Mężczyzna podjechał pod sklep samochodem marki Skoda. W tym samym miejscu znajdował się też dzielnicowy. Policjant natychmiast zareagował – powiadomił dyżurnego ostródzkiej jednostki Policji, poprosił o skierowanie patrolu na miejsce oraz uniemożliwił dalszą jazdę, zabierając kluczyki od pojazdu.

Po wyjściu ze sklepu 61-latek próbował oddalić się z miejsca. Dzielnicowy, zatrzymał mężczyznę, a następnie przekazał go przybyłym na miejsce policjantom.

Jak się okazało, zatrzymany mężczyzna posiadał aż cztery aktywne sądowe zakazy kierowania pojazdami w tym dwa dożywotnie, a dodatkowo był kompletnie nietrzeźwy. Badanie policyjnym alkomatem wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty złamania sądowego zakazu kierowania pojazdami oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Policjanci wdrożyli wobec niego procedurę tzw. trybu przyspieszonego.

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest rola dzielnicowych oraz jak ogromne znaczenie ma czujność i odpowiedzialność policjantów, także poza służbą. Dzięki zdecydowanej reakcji funkcjonariusza z drogi został wyeliminowany nietrzeźwy kierowca, który mógł stanowić realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Asp. szt. Krzysztof Wójcicki służbę w Policji pełni od 2008 roku, rozpoczynając swoją pracę jako kursant w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Od 2010 roku pełni służbę na terenie powiatu ostródzkiego, a od 2019 roku jest policjantem dzielnicowym w Posterunku Policji w Miłomłynie.

(ak/rj)