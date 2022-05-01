Uczciliśmy pamięć i pożegnaliśmy naszą Koleżankę sierż. Klaudię Nasiadko Powrót Drukuj Policjanci z Warmii i Mazur uczcili pamięć sierż. Klaudii Nasiadko z Komisariatu Policji w Mikołajkach. Policjantka zginęła w wypadku drogowym w drodze na służbę. Przed zaplanowanymi uroczystościami pogrzebowymi policjanci w regionie oraz przedstawiciele innych służb w duchu solidarności oddali jej hołd. Śmierć policjantki poruszyła nie tylko jej najbliższych, ale także całe środowisko policyjne, które w takich momentach łączy się we wspólnym bólu i solidarności. W ostatniej drodze policjantce towarzyszyli: pogrążona w bólu rodzina i najbliżsi, przedstawiciele środowiska policyjnego i zaprzyjaźnionych służb oraz osoby poruszone losem zmarłej policjantki.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej i tragicznej śmierci naszej Koleżanki sierż. Klaudii Nasiadko. Policjantka zginęła w wypadku drogowym w drodze na służbę, do którego doszło w sobotę (03.01.2026) na trasie Nawiady-Piecki (DK59). Była pasażerką auta, którym razem ze swoim kolegą jechali do Komisariatu Policji w Mikołajkach. Kierujący nim policjant został ciężko ranny i trafił do szpitala. Mimo wysiłków ratowników, życia policjantki nie udało się uratować.

Sierż. Klaudia Nasiadko miała 35 lat. Służbę w Policji pełniła od 3 lat i 9 miesięcy i od samego początku pełniła ją w Komisariacie Policji w Mikołajkach. Była sumienną i oddaną swoim zadaniom policjantką. Poza służbą była również troskliwą mamą 8-letniej córki. W pamięci koleżanek i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pozostanie jako uśmiechnięta i życzliwa koleżanka. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została pośmiertnie odznaczona brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.

W sobotę (10.01.2026) punktualnie o godz. 9:30 przed zaplanowanymi uroczystościami pogrzebowymi zabrzmiały syreny, a przed budynkami stawili się policjanci i przedstawiciele innych służb, którzy oddali hołd zmarłej policjantce. Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgromadzili się policjanci na czele z insp. Mirosławem Elszkowskim Komendantem Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz insp. Radosławem Drachem Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a także mł. insp. Marcinem Cydzikiem I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Do tej szczególnej inicjatywy przyłączyli się także strażacy z Olsztyna, którym przewodził st. bryg. Sergiusz Dłuski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kościele Świętego Stanisława Kostki w Szczytnie. Uroczystość odbyła się zgodnie z policyjnym ceremoniałem w asyście Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która na cześć policjantki oddała salwę honorową.

W nabożeństwie żałobnym wzięli udział: insp. Dorota Przypolska Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Radosław Drach Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie, komendanci miejscy i powiatowi Policji z garnizonu warmińsko-mazurskiego wraz z delegacjami, w tym podinsp. Andrzej Andraczek Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, a także policjanci i pracownicy policji.

Garnizon warmińsko-mazurskiej Policji poniósł ogromną stratę, a to zdarzenie przyniosło smutek, który pozostanie z nami na długi czas.

Cześć Jej Pamięci!