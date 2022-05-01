Jechała by pomagać i chronić. Zginęła w drodze na służbę. Cześć Jej Pamięci! Powrót Drukuj Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej i tragicznej śmierci naszej Koleżanki sierż. Klaudii Nasiadko. Policjantka zginęła w wypadku drogowym w drodze na służbę. Była pasażerką auta, którym razem ze swoim kolegą jechali do Komisariatu Policji w Mikołajkach. Kierujący nim policjant został ciężko ranny i trafił do szpitala. Mimo wysiłków ratowników, życia policjantki nie udało się uratować. Kierownictwo Polskiej Policji oraz koledzy i koleżanki policjantki z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną i bliskimi. Cześć Jej Pamięci!

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę (03.01.2026) około godz. 19:00 na trasie Nawiady – Piecki (DK59). Policjant i policjantka z Komisariatu Policji w Mikołajkach prywatnym autem jechali na służbę, którą mieli tego wieczoru pełnić razem. W pewnym momencie, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, auto kierowane przez 29-letniego policjanta zjechało na pobocze i uderzyło w przydrożne drzewo. Dwoje funkcjonariuszy zostało uwięzionych w środku. Służby ratunkowe o zdarzeniu powiadomił kierowca, który jechał w pewnej odległości za autem policjantów.

Obrażenia, jakich doznała 35-letnia policjantka, mimo wysiłków ratowników, okazały się niestety na tyle poważne, że jej życia nie udało się uratować. Policjant z poważnymi obrażeniami kończyn trafił do szpitala. Okoliczności tego tragicznego wypadku są wyjaśniane przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Czynności na miejscu tego zdarzenia były wykonywane pod nadzorem prokuratora. Rodzinom policjantów została zapewniona pomoc psychologiczna.

Garnizon warmińsko-mazurskiej Policji poniósł ogromną stratę, a to zdarzenie przyniosło smutek, który pozostanie z nami na długi czas.