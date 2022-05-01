Tragiczna śmierć taksówkarza w Giżycku. Zatrzymany 37-latek Powrót Drukuj W sylwestrową noc policjanci w Giżycku interweniowali w związku ze śmiercią taksówkarza. Pierwszą informacje funkcjonariuszom przekazali zaniepokojeni świadkowie jego jazdy. Po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzanym stylu jazdy taksówki, w aucie znaleziony został ciężko ranny 78-letni kierowcę. Mężczyzna niestety zmarł. Po krótkim czasie policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który może mieć związek z atakiem na taksówkarza.

W sylwestrową noc (31.12.2025) po godzinie 21:00 policjanci w Giżycku otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonych osób dotyczące taksówkarza, którego sposób jazdy mógł wskazywać, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu pojazdu zgłaszający podeszli do samochodu i zauważyli, że siedzący za kierownicą mężczyzna jest zakrwawiony i posiada liczne rany. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. Niestety obrażenia, jakich doznał 78-letni kierowca taksówki, okazały się na tyle poważne, że mężczyzna zmarł.

Policjanci szybko ustalili trasę, którą wcześniej poruszał się taksówkarz. W trakcie sprawdzania okolicy, na jednej z ulic w Giżycku, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek z tym tragicznym zdarzeniem. Okazał się nim 37-letni mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy – miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów

Podczas czynności przeprowadzonych w miejscu zamieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli nóż, który mógł zostać użyty do ataku na taksówkarza.37-latek został osadzony w policyjnej celi. Po jego wytrzeźwieniu zostaną z nim przeprowadzone dalsze czynności procesowe. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Giżycku.

(ich/tm)