Brutalnie znęcali się nad swoim znajomym. Zostali zatrzymani Powrót Drukuj Policjanci z Lidzbarka Warmińskiego zatrzymali 31-latka i 40-latka podejrzanych o pobicie i znieważenie swojego znajomego. Ofiarą ich działania był 29-latek, który był m. in. uderzany po ciele młotkiem, co napastnicy nagrali telefonem jednego z nich. Do zdarzenia doszło w prywatnym mieszkaniu, a napastnicy zostali ustaleni i zatrzymani już po kilkunastu godzinach po tym, jak policjanci się o nim dowiedzieli. Starszy z nich zatrzymany został w Ełku i decyzją sądu tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W piątek wieczorem (26.12.2025 r.) na skrzynkę e-mailową oficera dyżurnego lidzbarskiej Policji wpłynęła niepokojąca informacja dotycząca zdarzenia, do którego miało w nocy z 24 na 25 grudnia tego roku w jednym z mieszkań na terenie Lidzbarka Warmińskiego. Z treści wiadomości wynikało, że miało tam dojść do przestępstwa przeciwko zdrowiu 29-letniego mężczyzny. Dwóch mężczyzn miało znęcać się nad 29-latkiem. Jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili mieszkanie, w którym doszło do zdarzenia. Funkcjonariusze potwierdzili, że do takiego spotkania, podczas którego 29-latek padł ofiarą przestępstwa doszło i zostało to utrwalone nagraniem, wykonanym przez jednego z uczestników. Widać na nim m.in. to, jak 29-latek jest uderzany po ciele młotkiem. Przesłuchana została kobieta, w której mieszkaniu doszło do zdarzenia.

Policjanci zabezpieczyli dostępny materiał dowodowy. W trakcie kolejnych kilkunastu godzin policjanci skupili się na dotarciu do wszystkich uczestników spotkania. Bardzo szybko w Lidzbarku Warmińskim zatrzymali 31-latka, który nagrywał zdarzenie. Okazało się, że 40-latek, który zaatakował ofiarę, szybko po zdarzeniu wyjechał z miasta. W wyniku pracy operacyjnej i wsparcia z KWP w Olsztynie policjanci ustalili, że przebywa w Ełku i tam go zatrzymali.

31-latek w niedzielę (28.12.2025) usłyszał zarzuty udziału w pobiciu i znieważenia pokrzywdzonego. W poniedziałek Prokurator Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.

40-latek usłyszał zarzut narażenia pokrzywdzonego na spowodowanie u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu używając niebezpiecznego narzędzia oraz znieważenie pokrzywdzonego, dopuszczając się tych czynów w warunkach recydywy. Prokurator Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. We wtorek sąd przychylił się do wniosku i aresztował go na trzy miesiące.

(bsz/tm)