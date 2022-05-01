Nowoczesne BMW wzmacniają służbę policjantów ruchu drogowego Powrót Drukuj Do floty policjantów ruchu drogowego na Warmii i Mazurach dołączyły dwa nowoczesne, nieoznakowane radiowozy BMW 330i xDrive. Nowe pojazdy zwiększą możliwości funkcjonariuszy w zakresie reagowania na niebezpieczne zachowania na drogach oraz poprawią skuteczność działań na rzecz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

We wtorek (23.12.2025 r.) przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie odbyło się uroczyste przekazanie dwóch nieoznakowanych radiowozów, które trafiły do policjantów ruchu drogowego. W wydarzeniu udział wzięli insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Marcin Kuchciński Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komendanci Powiatowi Policji z Ostródy i Szczytna oraz Naczelnik Wydziału Transportu KWP w Olsztynie.

Przekazane radiowozy to BMW 330i xDrive, wyposażone w dwulitrowy silnik o mocy 245 KM oraz napęd na cztery koła, co znacząco zwiększa ich możliwości w codziennej służbie. Łączna wartość pojazdów to ponad 700 tysięcy złotych.

Nowe auta trafią do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Zakup radiowozów był możliwy dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, natomiast pozostała część środków pochodziła z Funduszu Pomocy.

Dzięki nowym pojazdom działania policjantów na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym będą jeszcze bardziej skuteczne.

