Miał dla nich „pracować”, kradnąc towar ze sklepów Powrót Drukuj Mieli zmuszać go do kradzieży, znęcać się i wymuszać określone zachowania. Mowa o trzech mężczyznach, którzy przez ponad miesiąc znęcali się nad pewnym 23-latkiem. Mężczyzna był w kryzysie bezdomności, a 22, 27 i 44-latek oraz 41-letnia kobieta, postanowili, że będzie dla nich „pracował” popełniając przestępstwa. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

O tej sytuacji dowiedziała się policjantka na początku grudnia 2025 roku. Funkcjonariuszka z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, która wcześniej miała kontakt z pokrzywdzonym mężczyzną zaczęła podejrzewać, że znajduje się on w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu. Jej determinacja, szybkość działania i ocena sytuacji spowodowała, iż w momencie przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie, dwóch z trzech mężczyzn podejrzewanych o te czyny zostało zatrzymanych przez policjantów kryminalnych.

W toku prowadzonego postępowania okazało się, że sprawcy mieli zastraszać 22-latka m.in. paralizatorem, maczetą i pałką teleskopową, by ten kradł dla nich towar ze sklepów samoobsługowych. Zebrany przez policjantów materiał doprowadził do zatrzymania 4 sprawców, (trzech mężczyzn i kobiety) wobec trójki mężczyzn sąd zastosował areszt tymczasowy na 3 miesiące, 41-latka została objęta policyjnym dozorem.

Cała czwórka usłyszała zarzuty z art. 282 – tj. wymuszenie rozbójnicze, art. 191 – zmuszanie osoby do określonego zachowania oraz art. 189 kodeksu karnego czyli bezprawnego pozbawienia wolności. Może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(kn/aj)

Film zaczyna i kończy napis "Komenda Miejska Policji w Elblągu". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanej osoby przez policjantów.