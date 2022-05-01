Ślubowanie nowych policjantów oraz uroczyste wyróżnienia i awanse Powrót Drukuj To już jedenaste w 2025 roku ślubowanie nowo przyjętych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. W sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie 47 policjantek i policjantów w obecności swoich bliskich, nowych przełożonych oraz zaproszonych na uroczystość gości ślubowało „wiernie służyć Narodowi”. Uroczystości towarzyszyło także wręczenie medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W piątek (05.12.2025) w sali Oddziału Prewencji Policji Olsztynie odbyło się jedenaste w 2025 roku ślubowanie 47 nowych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. W tym gronie tym razem było 19 kobiet i 28 mężczyzn. Rotę ślubowania odczytał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski, a za nim powtórzyli ją nowi policjanci.

W uroczystości udział wzięli bliscy ślubujących policjantów, kadra kierownicza warmińsko-mazurskiej Policji, przedstawiciele policyjnych i cywilnych związków zawodowych, kapelan warmińsko-mazurskiej Policji oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Radosław Król Wojewoda Warmińsko Mazurski oraz mł. insp. Piotr Tofiluk – Naczelnik Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Zawalczenia Cyberprzestępczości.

Po ukończeniu kilkumiesięcznego szkolenia podstawowego nowi policjanci trafią do jednostek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W tym przypadku to Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Policji w Elblągu oraz komendy powiatowe w Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Kętrzynie, Mrągowie, Piszu i Szczytnie.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 funkcjonariuszy wyróżniono brązową odznaką „Zasłużony Policjant”. Jest to odznaczenie przyznawane w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Podczas ślubowania wręczono wyjątkowe wyróżnienie. Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz mł. insp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie otrzymali odznakę okolicznościową „Za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie”. Odznaczeniem wyróżnione zostają osoby oraz instytucje szczególnie zaangażowane we wspieranie statutowych działań Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie lub podległych jednostek organizacyjnych.

Piątkowa uroczystość była też okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe policjantom, którzy ukończyli szkolenia zawodowe aspiranckie, zdając pozytywnie egzaminy końcowe. Tym razem awanse na stopień młodszego aspiranta odebrało 35 funkcjonariuszy.

Specjalne wyróżnienia zostały wręczone policjantom, którzy przyczynili się do ratowania ludzkiego życia, a także wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem, profesjonalizmem i skutecznością w realizacji zadań.

Asp. Kamil Nadziejko z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie w czasie wolnym od służby wykazał się empatią oraz niezwykłym opanowaniem w sytuacji, kiedy dostrzegł mężczyznę, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Funkcjonariusz podjął resuscytacje krążeniowo-oddechową do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ostatecznie poszkodowany trafił do szpitala.

Asp. Radosław Bancerek oraz sierż. Krystian Zawadzki z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie uratowali osobę, która ze względu na problemy z poruszaniem się nie mogła samodzielnie opuścić płonącego budynku.

St. asp. Przemysław Grochowski oraz mł. asp. Karol Prawdzik z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, których skuteczna praca spowodowała, że znaczne ilości środków odurzających nie trafiła na czarny rynek. Na szczególne podkreślenie zasługują także osiągnięcia sportowe mł. asp. Karola Prawdzika, multimedalisty Mistrzostw Polski w sportach siłowych oraz tegorocznego mistrza Europy w trójboju siłowym w kategorii do 125 kg. Jego osiągnięcia świadczą nie tylko o jego przygotowaniu fizycznym, ale przede wszystkim o dyscyplinie oraz konsekwencji w dążeniu do wyznaczonych sobie celów.

Aktualnie służbę w Policji na Warmii i Mazurach pełni 3613 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Do obsadzenia pozostaje 230 wolnych miejsc. Za sprawą decyzji Komendanta Głównego Policji liczba dostępnych miejsc do służby w Policji na Warmii i Mazurach w listopadzie 2025 roku została zwiększona o 32.

Rekrutacja trwa nieprzerwanie, a potencjalni kandydaci mogą aplikować poprzez osobiste stawiennictwo w sekcji doboru KWP w Olsztynie lub w komórkach kadrowych w komendach powiatowych oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz platformy ePUAP.

Zainteresowanie służbą w Policji rośnie o czym świadczy liczba 1460 podań o przyjęcie do niej, jakie od początku roku wpłynęły do komórek kadrowych w garnizonie. W 2024 roku tych podań było 924.

Więcej o rekrutacji do służby w Policji możemy dowiedzieć się na stronie - REKRUTACJA DO POLICJI

(aj)