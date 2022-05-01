„A mogło to wyglądać zupełnie inaczej” – policjanci i strażacy ostrzegają krótkim filmem Powrót Drukuj Szybka reakcja na zagrożenie to podstawowy warunek, aby uniknąć jego konsekwencji. Wiedzą o tym policjanci, którzy często w trakcie służby patrolowej, jako pierwsi reagowali na pożary i zadymienia w budynkach, ewakuując mieszkańców, którzy nie byli świadomi zagrożenia. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” to akcja edukacyjna prowadzona w całym kraju, promująca korzystanie z czujek dymu i tlenku węgla. Strażacy i policjanci z Warmii i Mazur połączyli siły, by krótkim filmem pokazać, jak ważne są te małe urządzenia.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ponownie połączyli siły ze strażakami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, by wysłać sygnał do mieszkańców z ważną wiadomością. Tym razem przygotowali krótki film, w którym przypominają o tym, jak ważne jest zabezpieczenie się przed ogniem i dymem.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna akcja MSWiA na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Policjanci i strażacy z Warmii i Mazur postanowili wziąć w niej udział w filmowy sposób.

„A mogło to wyglądać zupełnie inaczej”

Film A mogło to wyglądać zupełnie inaczej Opis filmu: Film pokazujący najpierw śpiącą w łóżku parę, które nie reaguje na trzaski sygnalizujące pożar, a potem zrywającą się z łóżka, żeby uciec z domu. Na miejscu przyjeżdżają strażacy i policjanci, którzy pomagają im uciec i gaszą pożar. W drugiej części filmu pokazana jest czujka, która zaczyna piszczeć gdy pojawia się dym i budzi parę, która na czas wstaje z łózka i unika zagrożenia. Dzięki temu nie dochodzi do pożaru. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik A mogło to wyglądać zupełnie inaczej (format mp4 - rozmiar 22.34 MB)

W domu cisza, wszyscy śpią, nikt się nie spodziewa zagrożenia. A ono tli się po cichu i powoli staje się coraz większe. Ciche trzaski nie zapowiadają dramatu, a on za chwilę się rozegra. Dym zacznie dusić, a płomienie zajmą dom, niszcząc wszystko za swojej drodze. Wszystko przez to, że nikt na czas nie zareagował na rozwijający się w ciszy pożar. Zdrowie i życie mieszkańców jest zagrożone, a ich mienie znika. Dochodzi do akcji ratunkowej, w której biorą udział policjanci i strażacy.

Każda taka akcja, to również zagrożenie dla funkcjonariuszy, którzy ruszają z pomocą, bo to tego zostali powołani. Jednak często robią to, narażając przy tym również swoje życie i zdrowie.

„A mogło to wyglądać zupełnie inaczej” – mówi strażak uczestniczący w akcji. Jak? To pokazuje przygotowany film. Zachęcamy do obejrzenia i udostępnienia tej treści innym.

Niepozorne urządzenie z donośnym sygnałem – czujka dymu i tlenku węgla. To ono może ochronić mieszkańców, pomóc zgasić pożar zanim obejmie cały dom lub mieszkanie albo ostrzec przed groźnym tlenkiem węgla w powietrzu.

Dlaczego czujka jest tak ważna?

Choć nowe przepisy nakładają obowiązek instalacji czujek w określonych terminach (2026 i 2030 r.), strażacy podkreślają: na bezpieczeństwo nie warto czekać.

Statystyki z początku obecnego sezonu grzewczego (1.10–12.11.2025) w skali kraju są alarmujące:

- 2819 pożarów w budynkach mieszkalnych

- 224 osoby ranne, 43 ofiary śmiertelne

- 443 interwencje związane z emisją tlenku węgla

- 159 osób podtrutych, 11 ofiar śmiertelnych

- 1026 pożarów sadzy w kominach

Każde z tych zdarzeń to realne tragedie. Czujka dymu lub czadu daje cenne sekundy na ucieczkę i wezwanie pomocy.

O czym mówią nowe przepisy?

Rozporządzenie MSWiA z 22 listopada 2024 r. wprowadza obowiązek stosowania autonomicznych czujek:

- w pomieszczeniach mieszkalnych wykorzystywanych na cele hotelarskie – do 30 czerwca 2026 r.

- w lokalach mieszkalnych, w których odbywa się spalanie gazu, paliwa ciekłego lub stałego – od 1 stycznia 2030 r.

- w nowo powstających budynkach i obiektach hotelarskich – od 23 grudnia 2024 r.

Choć przepisy dają wszystkim jeszcze trochę czasu na dostosowanie się do nich, to apelujemy:

Czujkę warto zainstalować już dziś!

Jej koszt to kilkadziesiąt złotych, a wartość w sytuacji zagrożenia jest bezcenna.

Bezpieczeństwo zaczyna się w domu!

(tm)