5 kilogramów narkotyków w mieszkaniu w Giżycku. 40-latek aresztowany

Policjanci Wydziału Kryminalnego w Giżycku zabezpieczyli 5 kilogramów narkotyków oraz 27 tysięcy złotych w jednym z mieszkań na terenie miasta. Zatrzymany 40-latek usłyszał zarzuty handlu i posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu i grozi mu do 12 lat więzienia.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, prowadząc intensywne działania operacyjne, ujawnili znaczną ilość środków odurzających w jednym z mieszkań na terenie miasta. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 5 kilogramów narkotyków, w tym amfetaminę, metaamfetaminę, susz konopi innych niż włókniste oraz 12 tabletek ekstazy. Podczas przeszukania zabezpieczono również gotówkę w kwocie 27 tysięcy złotych, mogącą pochodzić z przestępczej działalności.



W związku ze sprawą zatrzymano 40-letniego mieszkańca Giżycka, który usłyszał zarzuty handlu narkotykami oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa i odbywał karę pozbawienia wolności, dlatego za obecne czyny będzie odpowiadał w warunkach recydywy.



Na wniosek prokuratora oraz policjantów sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.



Za zarzucane przestępstwa 40-latkowi grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.



Policja podkreśla, że zwalczanie przestępczości narkotykowej pozostaje jednym z kluczowych priorytetów służb, a każda informacja dotycząca podejrzanej działalności może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

(ich/kh)