Policjanci wyróżnieni orderami „Kawalera Białej Wstążki” przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Powrót Drukuj W Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, pn. „Biała Wstążka”, zorganizowana przez Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną ofiar przemocy domowej oraz funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Policji. Podczas konferencji głos zabrali profesjonaliści od lat pracujący z osobami doświadczającymi przemocy, którzy dzielili się doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie wsparcia ofiar.

Konferencja zainaugurowała regionalne obchody światowej kampanii „Biała Wstążka”, której celem jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz promowanie postaw opartych na szacunku, odpowiedzialności i równości.

Podczas wydarzenia Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński uhonorował mężczyzn szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz ochrony ofiar przemocy, przyznając im wyróżnienia „Kawalera Białej Wstążki”.

Odznaczeni tym szczególnym orderem zostali również funkcjonariusze, którzy zarówno w służbie, jak i poza nią aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, wykazując wrażliwość, empatię oraz konsekwencję w niesieniu pomocy osobom pokrzywdzonym.

Odznaczenia otrzymali:

insp. Radosław Drach – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,

st. asp. Piotr Drozd – doradca ds. etyki w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach,

asp. Jacek Michniewicz – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie,

sierż. szt. Ariel Matulewicz – dzielnicowy z Posterunku Policji w Górowie Iławeckim.

Order Kawalera Białej Wstążki jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym mężczyznom, którzy swoją postawą i codziennymi działaniami dają wyraz sprzeciwu wobec przemocy wobec kobiet. Laureaci orderu konsekwentnie wspierają równość, poszanowanie praw człowieka oraz bezpieczeństwo ofiar przemocy, inspirując innych do podejmowania podobnych inicjatyw. Ich zaangażowanie, empatia i odpowiedzialność w codziennym życiu stanowią wzór do naśladowania i wyraz głębokiego zaangażowania w tworzenie społeczeństwa opartego na szacunku i godności każdego człowieka.

Podczas konferencji głos zabrał między innymi I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Jarosław Brzozowski, który podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy służbami, samorządami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony osób dotkniętych przemocą – Tylko wspólne i skoordynowane działania służb, instytucji i organizacji mogą skutecznie chronić osoby pokrzywdzone przemocą i wspierać je w powrocie do poczucia bezpieczeństwa. Każda interwencja, każde wsparcie udzielone ofierze ma ogromne znaczenie – powiedział insp. Brzozowski. Komendant pogratulował również wyróżnionym funkcjonariuszom za ich zaangażowanie, empatię i profesjonalizm w codziennej służbie.

„Biała Wstążka” – symbol sprzeciwu wobec przemocy

Kampania „Biała Wstążka” jest największym na świecie ruchem mężczyzn sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet. Narodziła się w Kanadzie w 1991 roku po tragicznym wydarzeniu w Montrealu, gdzie z rąk sprawcy zginęło 14 kobiet. Od tego czasu idea rozprzestrzeniła się na wiele krajów świata, w tym Polskę, promując szacunek, partnerstwo i równość w relacjach międzyludzkich.

W dniach od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet do 10 grudnia – Dnia Praw Człowieka, prowadzone są działania edukacyjne, warsztaty i spotkania, których celem jest budowanie świadomości społecznej i zachęcanie do reagowania na przemoc.

Policja przeciw przemocy

Policjanci województwa warmińsko-mazurskiego od wielu lat aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach procedury „Niebieskiej Karty” funkcjonariusze reagują na każdy sygnał o przemocy, zapewniając osobom pokrzywdzonym bezpieczeństwo i pomoc. Współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami i organizacjami pozarządowymi, a także prowadzą liczne spotkania profilaktyczne w szkołach i lokalnych społecznościach.

Policjanci przypominają:

Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub jej doświadczasz – reaguj.

Zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji.

Pomoc i wsparcie można uzyskać również poprzez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 120 002 (czynne całą dobę, bezpłatnie).

(ic/aj)