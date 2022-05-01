Nietrzeźwy na hulajnodze Powrót Drukuj O dużym szczęściu może mówić 30-latek, który pijany kierował hulajnogą elektryczną i wywrócił się. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie okazało się, że nie potrzebuje pomocy medycznej. To zdarzenie może być kolejnym przykładem skrajnej nieodpowiedzialności i lekceważenia przepisów.

Do zdarzenia doszło w środę (12.11.2025 r.) około godz. 1:40 na skrzyżowaniu ulicy Jagiellończyka i al. Warszawskiej. 30-latek jadąc na hulajnodze elektrycznej stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. Jak się okazało miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.

Hulajnoga elektryczna zgodnie z przepisami jest traktowana jako pojazd. Niezależnie od tego, czy jedziemy samochodem, rowerem, czy hulajnogą elektryczną - kierowanie nimi pod wpływem alkoholu jest skrajną nieodpowiedzialnością i stwarza ogromne zagrożenie, nie tylko dla nas ale i dla innych uczestników ruchu.

Publikujemy nagranie ku przestrodze. 30-latek odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna.

Film KMP Olsztyn Opis filmu: Film zaczyna i kończy napis &quot;Komenda Miejska Policji w Olsztynie&quot;. Nagranie przedstawia nietrzeźwego kierującego na hulajnodze elektrycznej. Kolejny kadr ukazuje służby pracujące na miejscu zdarzenia. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik KMP Olsztyn (format mp4 - rozmiar 22.37 MB)

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia - od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T; - od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień; - dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Hulajnoga elektryczna: obowiązki Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany: - korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić; - korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h; - sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu; - zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO - Urządzenie Transportu osobistego; UWR - Urządzenie Wspomagające Ruch np. wrotki, rolki; hulajnoga zwykła, kolumna pieszych); W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad: - jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego; - zachowanie szczególnej ostrożności; - ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu. Hulajnoga elektryczna: zakazy Przepisy zabraniają: • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów; • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów; • czepiania się pojazdów; • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu; • ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku. Hulajnoga elektryczna: parkowanie Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

(jw/aj)