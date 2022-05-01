Nietrzeźwy na hulajnodze - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Nietrzeźwy na hulajnodze

O dużym szczęściu może mówić 30-latek, który pijany kierował hulajnogą elektryczną i wywrócił się. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie okazało się, że nie potrzebuje pomocy medycznej. To zdarzenie może być kolejnym przykładem skrajnej nieodpowiedzialności i lekceważenia przepisów.

Do zdarzenia doszło w środę (12.11.2025 r.) około godz. 1:40 na skrzyżowaniu ulicy Jagiellończyka i al. Warszawskiej. 30-latek jadąc na hulajnodze elektrycznej stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. Jak się okazało miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.

Hulajnoga elektryczna zgodnie z przepisami jest traktowana jako pojazd. Niezależnie od tego, czy jedziemy samochodem, rowerem, czy hulajnogą elektryczną - kierowanie nimi pod wpływem alkoholu jest skrajną nieodpowiedzialnością i stwarza ogromne zagrożenie, nie tylko dla nas ale i dla innych uczestników ruchu.

Publikujemy nagranie ku przestrodze. 30-latek odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna.

Film KMP Olsztyn

Opis filmu: Film zaczyna i kończy napis &amp;quot;Komenda Miejska Policji w Olsztynie&amp;quot;. Nagranie przedstawia nietrzeźwego kierującego na hulajnodze elektrycznej. Kolejny kadr ukazuje służby pracujące na miejscu zdarzenia.

Pobierz plik KMP Olsztyn (format mp4 - rozmiar 22.37 MB)

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

- od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;

- od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;

- dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:

- korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

- korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;

- sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

- zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO - Urządzenie Transportu osobistego; UWR - Urządzenie Wspomagające Ruch np. wrotki, rolki; hulajnoga zwykła, kolumna pieszych);

W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:

- jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

- zachowanie szczególnej ostrożności;

- ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

•   kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

•   przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;

•   ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;

•   czepiania się pojazdów;

•   jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

•   ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

(jw/aj)

 

