Nietrzeźwy na hulajnodze
O dużym szczęściu może mówić 30-latek, który pijany kierował hulajnogą elektryczną i wywrócił się. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie okazało się, że nie potrzebuje pomocy medycznej. To zdarzenie może być kolejnym przykładem skrajnej nieodpowiedzialności i lekceważenia przepisów.
Do zdarzenia doszło w środę (12.11.2025 r.) około godz. 1:40 na skrzyżowaniu ulicy Jagiellończyka i al. Warszawskiej. 30-latek jadąc na hulajnodze elektrycznej stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. Jak się okazało miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.
Hulajnoga elektryczna zgodnie z przepisami jest traktowana jako pojazd. Niezależnie od tego, czy jedziemy samochodem, rowerem, czy hulajnogą elektryczną - kierowanie nimi pod wpływem alkoholu jest skrajną nieodpowiedzialnością i stwarza ogromne zagrożenie, nie tylko dla nas ale i dla innych uczestników ruchu.
Publikujemy nagranie ku przestrodze. 30-latek odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna.
Film zaczyna i kończy napis "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia nietrzeźwego kierującego na hulajnodze elektrycznej. Kolejny kadr ukazuje służby pracujące na miejscu zdarzenia.
Hulajnoga elektryczna: uprawnienia
- od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;
- od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;
- dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.
Hulajnoga elektryczna: obowiązki
Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:
- korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
- korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;
- sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
- zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO - Urządzenie Transportu osobistego; UWR - Urządzenie Wspomagające Ruch np. wrotki, rolki; hulajnoga zwykła, kolumna pieszych);
W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:
- jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
- zachowanie szczególnej ostrożności;
- ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
Hulajnoga elektryczna: zakazy
Przepisy zabraniają:
• kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
• przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
• ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;
• czepiania się pojazdów;
• jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
• ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.
Hulajnoga elektryczna: parkowanie
Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.
