Cztery osoby zatrzymane do sprawy włamania do jubilera Powrót Drukuj Dzięki żmudnej i konsekwentnej pracy ełckich policjantów ustalone zostały osoby podejrzane o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Ełku, do której doszło w 2023 roku. Ukradziono wówczas towar o wartości wycenionej na blisko 180 tys. złotych. Trzej obywatele Rumunii i Polka usłyszeli już zarzuty w tej sprawie.

Do tej kradzieży z włamaniem do sklepu jubilerskiego doszło w marcu 2023 roku w Ełku. Do sklepu jubilerskiego nocą wspólnie włamały się trzy osoby. Doszło do wyważenia drzwi wejściowych, a potem kradzieży biżuterii i wyrobów jubilerskich o łącznej wartości blisko 180 tys. złotych. Zamaskowani sprawcy po kradzieży uciekli.

Policjanci od razu podjęli intensywne czynności w tej sprawie. Były to drobiazgowe działania, wymagające wielu ustaleń i analiz.

Przeprowadzenie badań kryminalistycznych i ekspertyz zebranego materiału dowodowego oraz wdrożenie czynności operacyjnych pozwoliło na potwierdzenie tożsamości konkretnych osób związanych z tym włamaniem. Okazało się, że kradzieży dokonali trzej obywatele Rumunii, którzy w tym celu specjalnie przyjechali do Ełku. Pomagała im kobieta pochodząca z Ełku, a obecnie mieszkająca za granicą. Jej udział polegał między innymi na wynajęciu im mieszkania.

Wszystkie te osoby zaraz po popełnieniu przestępstwa wyjechały z Ełku.

Za mężczyznami oraz kobietą zostały wydane Europejskie Nakazy Aresztowania. Do zatrzymań trzech osób doszło w Austrii, a jeden z mężczyzn został zatrzymany w Belgii.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 10.23 MB)

Policjanci z Ełku przedstawili im zarzuty kradzieży z włamaniem. Kobieta usłyszała prokuratorski zarzut pomocnictwa w popełnieniu tego przestępstwa. Sąd wobec podejrzanych mężczyzn przedłużył areszt. Podejrzana w tej sprawie kobieta musi się stawiać na policyjny dozór oraz prokurator zastosował wobec niej poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych.

(akdn/tm)