Ślubowanie nowych policjantów i wręczenie awansów Powrót Drukuj W Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się już dziesiąte w tym roku ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji. Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło również momentów wyróżnień – wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe, doceniając zaangażowanie i codzienną służbę policjantów.

Dzień ślubowania to wyjątkowy moment w życiu każdego policjanta. To dzień pełen emocji i dumy. W piątek (07.11.2025) w sali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się już dziesiąte w 2025 roku ślubowanie grupy nowo przyjętych policjantek i policjantów. Tym razem słowa ślubowanie wypowiedziało 42 funkcjonariuszy – 29 kobiet i 13 mężczyzn. Świadkami tej wyjątkowej dla nich chwili byli ich bliscy, rodziny i przyjaciele, zaproszeni goście - płk Straży Granicznej Rafał Grzejszczak Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, mł. insp. Piotr Tofiluk Naczelnik Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ks. Zbigniew Czernik Kapelan Warmińsko - Mazurskiej Policji, mł. insp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko - Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, asp.szt. Rafał Bielecki Przewodniczący Rady Organizacji Województwa Warmińsko- Mazurskiego Związku Zawodowego Policyjna Solidarność oraz nowi przełożeni ślubujących z insp. Mirosławem Elszkowskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie na czele. To właśnie po nim nowi policjanci powtarzali słowa roty ślubowania.

Przed ślubującymi w najbliższym czasie pierwszy sprawdzian, czyli półroczne szkolenie w jednej ze szkół Policji. Po pozytywnie zakończonym kursie czeka ich kilkutygodniowa adaptacja zawodowa, a następnie rozpoczną służbę w macierzystych jednostkach, którymi w tym przypadku są Komenda Wojewódzka Policja w Olsztynie, OPP w Olsztynie, SPKP w Olsztynie, komendy miejskie/powiatowe w Olsztynie, Elblągu, Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim, Ostródzie, Szczytnie i Węgorzewie.

Piątkowe ślubowanie było też okazją do wręczenia awansów oraz wyróżnień policjantom, którzy posiadają już bogate doświadczenie i wyróżniają się swoją służbą. Tym razem awanse na stopień młodszego aspiranta odebrało 21 funkcjonariuszy, którzy z pozytywnym skutkiem zakończyli kurs zawodowy.

Specjalne wyróżnienia zostały wręczone trójce policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy przyczynili się do zatrzymania i aresztowania podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa polegającego na transferze środków finansowych pomiędzy rachunkami bankowymi zależnych od siebie spółek oraz osób – łącznie na kwotę ponad ośmiu milionów złotych.

Wyróżniony został również kom. Paweł Piskorz z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewózkiej Policji w Olsztynie za ponadprzeciętne zaangażowanie i profesjonalizm, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Na słowa wielkiego uznania zasługuje także osiągnięcia sportowe, w tym zdobyte 27 września 2025 r. 2 miejsce w wielkim finale Pucharu Polski Strongman Tyberian Team oraz tytuł The Mental Champions.

Aktualnie służbę na Warmii i Mazurach pełni 3811 policjantów. Rekrutacja jest prowadzona nieprzerwanie, a informacje na temat jej zasad są dostępne na naszej stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca/rekrutacja-do-sluzby-w/489,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html