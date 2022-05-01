Zatrzymani za przetwarzanie i handel narkotykami. Policjanci zabezpieczyli ponad 50 kilogramów zakazanych substancji Powrót Drukuj Kryminalni z Elbląga zatrzymali na terenie powiatu ostródzkiego dwóch 33-latków podejrzanych o przetwarzanie i usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 50 kilogramów narkotyków, w tym kokainę, amfetaminę, mefedron, marihuanę, haszysz, płynną substancję do produkcji zakazanych środków, a także wagę elektroniczną.

Posiadanie narkotyków bez względu na ich rodzaj jest w Polsce nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności. Wiele pracy i energii policjanci poświęcają na zwalczanie przestępczości narkotykowej i wyeliminowanie z obrotu tych niebezpiecznych substancji. Tym razem funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na podstawie przeprowadzonych czynności wpadli na trop dwóch 33-latków mogących posiadać znaczne ilości zabronionych substancji.

Zatrzymanie miało miejsce we wtorek (28.10.2025) i miało charakter dynamiczny. Policjanci działali błyskawicznie, a podejrzani byli całkowicie zaskoczeni akcją funkcjonariuszy. Jak ustalono, mężczyźni zajmowali się przetwarzaniem i modyfikowaniem narkotyków, przygotowując je do czarnorynkowej sprzedaży. Dzięki skutecznej pracy elbląskich kryminalnych proceder został przerwany.

W trakcie przeszukania policjanci znaleźli worki z zawartością białego proszku, zbrylonych substancji czy pojemniki z płynem. Według wstępnych ustaleń zabezpieczono ponad 50 kilogramów narkotyków, w tym kokainę, amfetaminę, mefedron, marihuanę, haszysz, płynną substancję do produkcji zakazanych środków.

Obydwaj zatrzymani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Jak się okazało, jeden z nich był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za przestępstwa, o które są podejrzani, grozi im kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

