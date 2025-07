Miał przekroczyć swoje uprawnienia – dyrektor WOMP w Olsztynie zatrzymany Powrót Drukuj Na podstawie zebranego przez policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie materiału dowodowego, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, wydał zarządzenie o zatrzymaniu, a następnie przedstawieniu zarzutów dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie. Za przekroczenie uprawnień mężczyźnie grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Cała sprawa rozpoczęła się na początku 2025 roku, kiedy to do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie. Zawiadomienie złożyło Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Przeprowadzony audyt wykazał, że dyrektor m.in przekroczył swoje uprawnienia w zakresie wykorzystania środków finansowych WOMP w Olsztynie.

Po uzyskaniu takiej informacji policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, rozpoczęli wyjaśnianie tej sprawy. Skrupulatnie zbierali materiał dowodowy, przesłuchiwali świadków mogących posiadać wiedzę na temat działalności dyrektora. Na podstawie ustaleń funkcjonariuszy, prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu mężczyzny i doprowadzeniu go do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Tam 47-latek usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień Dyrektora WOMP w Olsztynie, polegającego m.in na ukrywaniu dokumentacji, którą nie miał prawa tak dysponować, bezprawnym wykorzystaniu środków finansowych WOMP w Olsztynie w celach prywatnych, jak i naruszeniu przepisów prawa i Regulaminu Zamówień Publicznych WOMP w Olsztynie podczas zatrudniania w ośrodku wcześniej ustalonych osób, w tym członków swojej rodziny.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Decyzją prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 47-latek objęty został dozorem policji, został zawieszony w czynnościach służbowych Dyrektora WOMP w Olsztynie jak i lekarza WOMP w Olsztynie, nie może również zbliżać się do świadków jak i przebywać na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie.

Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa, a policjanci cały czas zbierają w tej sprawie materiał dowodowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

(rj)