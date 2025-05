Droga to nie tor wyścigowy. Przeciwdziałamy nielegalnym wyścigom i niedozwolonym modyfikacjom aut Powrót Drukuj Sobotnia noc w Olsztynie przy jednym z największych parkingów w mieście rozbłysła policyjnymi światłami. Wszystko za sprawą działań związanych z ryzykiem rozegrania w tej okolicy nielegalnych wyścigów i prób driftowania na publicznych drogach. Policjanci ponownie nie dopuścili do takich zdarzeń. W zaledwie kilka godzin skontrolowanych zostało prawie 300 aut. Niestety niektórzy kierowcy musieli wrócić do domów z autami na lawetach, bez dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, za to z wysokimi mandatami i punktami karnymi.

Policjanci na bieżąco monitorują aktywność różnych środowisk i reagują na potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym. Jednym z najpoważniejszych, wynikających z działalności zorganizowanych grup, jest ryzyko wystąpienia nielegalnych wyścigów czy pokazów driftowania na drogach publicznych czy parkingach w miastach. W sobotę (10.05.2025) w związku z informacją o takim planowanym nieformalnym zgromadzeniu kierowców aut sportowych na terenie Olsztyna i ryzyku wystąpienia nielegalnych wyścigów, policjanci przeprowadzili działania, w trakcie których nie dopuścili do zorganizowania wyścigu i przeprowadzili kontrole uczestników zgromadzenia. W działania zaangażowani byli policjanci z komend miejskiej i wojewódzkiej w Olsztynie oraz innych jednostek powiatowych. Sytuacja była równiez monitorowana przy użyciu dronów.

W zaledwie kilka godzin w trakcie działań skontrolowanych zostało ponad 280 aut i stwierdzonych ponad 220 wykroczeń. Ich zdecydowana większość dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości.

Film Nagranie z działań

Uczestnicy takich zgromadzeń często przyjeżdżają na nie zmodyfikowanymi technicznie samochodami. Niektóre zmiany w konstrukcji samochodów mogą doprowadzić do tego, że wyjazd takim autem na drogę publiczną będzie wykroczeniem. W związku z nieprawidłowym stanem technicznym samochodów w sobotę zatrzymanych zostało ponad 30 dowodów rejestracyjnych aut. Ich właściciele nie zadbali o odpowiedni stan techniczny swoich pojazdów lub wprowadzili w nich zmiany niedozwolone prawem. Na przykład zbyt przyciemnione szyby, nieprawidłowe oświetlenie, nieodpowiednie ogumienie wystające poza obrys samochodu.

W wyniku kontroli 6 kierowcom zatrzymano prawa jazdy. W tym gronie 2 w związku z nietrzeźwością.

Na miejscu służbę pełnili również policjanci kryminalni, którzy zatrzymali jedną osobę posiadającą narkotyki i kierującą autem pod ich wpływem.

Nielegalne wyścigi uliczne to zjawisko, które w niektórych miejscach stanowi poważny problem w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To nie tylko niebezpieczna forma rozrywki dla samych uczestników, ale także ogromne ryzyko dla przypadkowych osób, które mogą znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Dlatego policjanci podejmują zdecydowane działania, by wyeliminować to zagrożenie.

Policjant podczas statycznego pomiaru prędkości

Widok na podgląd z drona

Wynik pomiaru prędkości

Każdy powinien rozwijać swoje pasje, o ile przy okazji nie łamie prawa lub nie sprowadza zagrożenia bezpieczeństwa dla innych osób. Policjanci podejmują zdecydowane działania wobec osób, które lekceważą prawo i uważają, że hobby usprawiedliwia nielegalne zachowania. Organizacja lub uczestnictwo w nielegalnych wyścigach wiąże się z poważnymi konsekwencjami: Art. 174 Kodeksu karnego przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności za sprowadzenie zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób. Art. 86 Kodeksu wykroczeń przewiduje wysoką grzywnę i możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Art. 92a Kodeksu wykroczeń przewiduje wysoką grzywnę w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, a w przypadku przekroczenia jej powyżej 50 km.h w obszarze zabudowanym skutkuje obligatoryjnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Art. 90 Kodeksu wykroczeń przywiduje karę grzywny w związku z tamowaniem lub utrudnianiem ruchu.

