Droga to nie tor wyścigowy. Przeciwdziałamy nielegalnym wyścigom Powrót Drukuj Użytkowanie samochodu na drogach publicznych oraz wymogi techniczne auta są określone przepisami prawa. Organizowanie wyścigów lub zajmowanie dróg publicznych bez wymaganego zezwolenia jest nielegalne. Takim zjawiskom przeciwdziałają policjanci prowadząc kontrole w miejscach spotkań fanów motoryzacji. Podczas działań kontrolnych w Olsztynie w kilka godzin ujawnionych zostało ponad 100 wykroczeń.

W związku z informacją o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wywołanym spontanicznym „zlotem” fanów motoryzacji, policjanci przeprowadzili w sobotę (12.04.2025) w Olsztynie działania kontrolno-prewencyjne, mające zapobiec organizacji nielegalnego wyścigu na drogach publicznych.

Tylko w trakcie kilku godzin, w okolicy miejsca, gdzie mieli zgromadzić się kierowcy, policjanci skontrolowali 106 pojazdów i ujawnili 101 wykroczeń, z których ponad połowa dotyczyła przekraczania dozwolonej prędkości. W dwóch przypadkach kontrole zakończyły się zatrzymaniem 2 praw jazdy, a w 13 zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych aut, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości.

Podczas jednej z kontroli okazało się, że za kierownicą auta siedział 16-latek, który mimo braku uprawnień wsiadł za kierownicę i przyjechał w to miejsce z województwa mazowieckiego. Na miejsce została wezwana matka nastolatka, która została ukarana mandatem za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej. Ponadto zatrzymany został jej partner, z którym przyjechała, ponieważ okazało się, że jest on osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości.

Policjanci podczas kontroli pojazdów

Policjanci podczas kontroli pojazdów

Policjanci podczas kontroli pojazdów

Film KWP Olsztyn Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik KWP Olsztyn (format mp4 - rozmiar 9.12 MB)

Niektóre zmiany w konstrukcji samochodów mogą doprowadzić do tego, że wyjazd takim autem na drogę publiczną będzie wykroczeniem. Nielegalne jest też blokowanie dróg publicznych bez zezwolenia czy organizowanie nielegalnych wyścigów samochodowych przez uczestników zlotów fanów motoryzacji.

Nielegalne wyścigi uliczne to zjawisko, które w niektórych miejscach stanowi poważny problem w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To nie tylko niebezpieczna forma rozrywki dla samych uczestników, ale także ogromne ryzyko dla przypadkowych osób, które mogą znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze.

Dlatego, by do takich sytuacji nie dochodziło na Warmii i Mazurach, policjanci podejmują działania prewencyjne i kontrolne, które mają uświadomić fanom motoryzacji, że nie ma i nie będzie pobłażania wobec ich lekkomyślnego podejścia do aktywności na drogach.

Każdy powinien rozwijać swoje pasje, o ile przy okazji nie łamie prawa lub nie sprowadza zagrożenia bezpieczeństwa dla innych osób. Policjanci podejmują zdecydowane działania wobec osób, które lekceważą prawo i uważają, że hobby usprawiedliwia nielegalne zachowania.

Organizacja lub uczestnictwo w nielegalnych wyścigach wiąże się z poważnymi konsekwencjami: Art. 174 Kodeksu karnego przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności za sprowadzenie zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób. Art. 86 Kodeksu wykroczeń przewiduje wysoką grzywnę i możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Art. 92a Kodeksu wykroczeń przewiduje wysoką grzywnę w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, a w przypadku przekroczenia jej powyżej 50 km.h w obszarze zabudowanym skutkuje obligatoryjnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Art. 90 Kodeksu wykroczeń przywiduje karę grzywny w związku z tamowaniem lub utrudnianiem ruchu.

(tm)